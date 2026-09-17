Δολιοφθορά Ουκρανών ανταρτών σε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων – Το έθεσαν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες

Η ομάδα ανταρτών Atesh έχει αναλάβει την ευθύνη για πολυάριθμες επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά ρωσικών στρατιωτικών υποδομών, τόσο στα κατ...



Η Atesh ισχυρίστηκε ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, διαταράσσοντας τις παραδόσεις κρίσιμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και καθυστερώντας την παραγωγή ρωσικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας.



Η εφημερίδα The Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς.



Η Atesh δεν αποκάλυψε πότε πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, δηλώνοντας ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της είδησης για την προστασία των πρακτόρων της.



Η Ρωσική εταιρεία VZPP-Sborka



Το Βορονέζ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Ρωσία, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.



Η VZPP-Sborka είναι ρωσική κατασκευάστρια εταιρεία ημιαγωγών, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μονάδων ισχύος, τα εξαρτήματα των οποίων χρησιμοποιούνται σε διάφορα ρωσικά οπλικά συστήματα, σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.



Το εργοστάσιο παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους πλεύσης Kh-101, συστοιχίες ημιαγωγών που περιλαμβάνονται στον ενσωματωμένο υπολογιστή του πυραύλου πλεύσης 9M727 (ο οποίος χρησιμοποιείται από το σύστημα Iskander-K), καθώς και εξαρτήματα για τα συστήματα αεράμυνας Pantsir-S1.



Το εργοστάσιο στο Βορονέζ είχε ήδη αποτελέσει στόχο της Ουκρανίας στις 22 Ιουνίου, όταν η Πολεμική Αεροπορία έπληξε την εγκατάσταση με πυραύλους πλεύσης που εκτοξεύτηκαν από αέρος, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο.



Η δράση της ομάδα; ανταρτών Atesh εντός του Ρωσικού εδάφους



Η ομάδα ανταρτών Atesh έχει αναλάβει την ευθύνη για πολυάριθμες επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά ρωσικών στρατιωτικών υποδομών, τόσο στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας όσο και εντός της Ρωσίας.



Στις 7 Σεπτεμβρίου, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι ένας Ρώσος στρατιωτικός που συνεργαζόταν με την Atesh προκάλεσε δολιοφθορά σε πύργο τηλεπικοινωνιών κοντά στο Περμ, ενόψει ουκρανικού πλήγματος στο γειτονικό διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil-Permnefteorgsintez.





Η ομάδα ανταρτών Atesh έχει αναλάβει την ευθύνη για πολυάριθμες επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά ρωσικών στρατιωτικών υποδομών, τόσο στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας όσο και εντός της ΡωσίαςΟυκρανοί Παρτιζάνοι κάνουν λόγο για δολιοφθορά σε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων, σύμφωνα με Ουκρανικό ΜΜΕ, το οποίο αναφέρει:Δολιοφθορά Ουκρανών ανταρτών σε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλωνΈνας πράκτορας της ουκρανικής ομάδας ανταρτών Atesh προκάλεσε δολιοφθορά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοστάσιο ηλεκτρονικών στη ρωσική πόλη Βορονέζ, το οποίο παράγει εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους Kh-101 και Iskander-K καθώς και στα συστήματα αεράμυνας Pantsir-S1, όπως ανακοίνωσε η ομάδα στις 16 Σεπτεμβρίου.«Ο πράκτοράς μας, μετά από μακρά μελέτη της εγκατάστασης, λεπτομερή σχεδιασμό και εντοπισμό των αδύνατων σημείων, κατάφερε να διεισδύσει σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο εργοστάσιο VZPP-Sborka», ανέφερε η Atesh. «Αφού παρέκαμψε τα μέτρα ασφαλείας, κατέστρεψε τον κεντρικό πίνακα διανομής που τροφοδοτούσε την επιχείρηση και αποχώρησε με ασφάλεια από την πόλη».Σύμφωνα με την ομάδα, η δολιοφθορά προκάλεσε υπέρταση και διέκοψε την ηλεκτροδότηση στα εργαστήρια του εργοστασίου.