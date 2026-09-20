Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν υποστηρίζει ότι ΗΠΑ και χώρες της περιοχής συμφώνησαν για επανέναρξη του πολέμου

Επί ποδός πολέμου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να επαναλάβουν ...

Επί ποδός πολέμου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και να προειδοποιεί με «επώδυνα» πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή.Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο κοινής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή χώρα και έλαβε το «πράσινο φως» από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής.Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη».Επίσης, η ιρανική διοίκηση απευθύνεται ευθέως στις γειτονικές χώρες, προειδοποιώντας ότι, εάν συνεχίσουν τη «διπλή πολιτική» τους και ταχθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, θα θεωρηθούν πλήρως συμμέτοχες στις ενέργειες αυτές και, σε αυτή την περίπτωση, «δεν θα μπορούν πλέον να αναμένουν αυτοσυγκράτηση από τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις του στρατού, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αναφέρθηκε χθες στις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Όπως δήλωσε, το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης και κινείται σε διπλωματικό επίπεδο έναντι των ΗΠΑ.Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω του Κατάρ στους Αμερικανούς τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου και πλέον αναμένει την απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Διευκρίνισε ότι «η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στη φετφά του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και δεν έχουμε αλλάξει το πυρηνικό μας δόγμα».Στην ίδια κατεύθυνση και οι δηλώσεις του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι «μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι της Τεχεράνης, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό».Λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες της, καλώντας τους να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιού στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για ένα σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας και πραγματικό κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης.Η Ουάσινγκτον κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, κυρίως λόγω του κινδύνου εκτεταμένων προβλημάτων στις μετακινήσεις, αιφνίδιων ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος εναέριων χώρων.Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί για σειρά συγκεκριμένων απειλών για την ασφάλεια, με κυριότερη τη δράση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σφοδρές συγκρούσεις των Χούθι με τη Σαουδική Αραβία και οι επιθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει, μεταξύ των οποίων και άμεσα πλήγματα σε πολιτικά αεροδρόμια, ενδέχεται να πυροδοτήσουν ταχεία κλιμάκωση.Επιπλέον, στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας υπάρχει έντονη ανησυχία ότι διπλωματικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και αμερικανικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων από την Τεχεράνη ή οργανώσεις που συνδέονται μαζί της.Οι επιθέσεις στη Σαουδική ΑραβίαΤο Σάββατο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι κατέγραψαν σημαντικά εδαφικά κέρδη κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας μετά την αναζωπύρωση του εμφυλίου πολέμου στη χώρα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, καθώς και σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.Βίντεο του Reuters έδειξε ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από την περιοχή του κύριου διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.Η Σαουδική Αραβία δεν σχολίασε το περιστατικό ούτε τους ισχυρισμούς των Χούθι, αν και ο συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι ανακοίνωσε ότι απέτρεψε άλλες επιθέσεις εναντίον του βασιλείου. Η προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφερόταν στις εχθροπραξίες των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε πολιτικά αεροδρόμια.Η πρόσφατη κλιμάκωση από τους Χούθι έχει φέρει το Ριάντ αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα: να συνεχίσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον τους, προκειμένου να εμποδίσει την κατάληψη περισσότερων εδαφών στην Υεμένη, ή να κάνει πίσω, με την ελπίδα ότι θα αποφύγει επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές.Τα εδαφικά κέρδη των Χούθι κατά μήκος των ακτών σημαίνουν ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται πλέον στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γεγονός που τους επιτρέπει να ελέγχουν ευκολότερα τη ναυσιπλοΐα μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και της Ασίας και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.Καθώς το Ιράν έχει ήδη αποκλείσει το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, οι εξαγωγές ενέργειας των πλούσιων σε πετρέλαιο χωρών του Κόλπου έχουν πλέον σχεδόν αποκλειστεί από τις παγκόσμιες αγορές, εντείνοντας τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.Πηγή: skai.gr