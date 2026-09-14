Τον έπιασαν στην Εγνατία Οδό με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Αθήνα και πλαστές πινακίδες

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, κατά τη διάρκεια ελέγ...

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, κατά τη διάρκεια ελέγχων στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομοτηνής – Ξάνθης. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κλοπή τροχοφόρου.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας στη θέση των νόμιμων. Από τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος διαπιστώθηκε ότι για το συγκεκριμένο Ι.Χ. είχε δηλωθεί κλοπή στις 31 Αυγούστου 2026 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.Ακολουθεί η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:«Συνελήφθη την 12-9-2026 το βράδυ στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής ένας ημεδαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, έχοντας αντικαταστήσει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε για το όχημα έχει δηλωθεί κλοπή την 31-8-2026 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών».