Έβρος: Αιφνίδιος θάνατος ΕΠΟΠ Επιλοχία των Διαβιβάσεων, πατέρας δύο παιδιών...

Σύμφωνα με πληροφορίες του KranosGR, πρόκειται για Επαγγελματία Οπλίτη, βαθμού Επιλοχία, ο οποίος ανήκε στο Όπλο των Διαβιβάσεων και υπη...



Οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το στέλεχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.



Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους και όσους τον γνώριζαν.



Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KranosGR, πρόκειται για Επαγγελματία Οπλίτη, βαθμού Επιλοχία, ο οποίος ανήκε στο Όπλο των Διαβιβάσεων και υπηρετούσε σε Μονάδα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.Ο άτυχος στρατιωτικός, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.