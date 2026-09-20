Η αριστερά έχει ΜΟΝΟ ποινικό μητρώο: Σαν σήμερα το '94 ο ΕΛΑ «μάνα» της 17Ν δολοφονεί τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Απόστολο Βέλλιο

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Βέλλιος γεννήθηκε το 1954 στον Διπλάτανο Τριχωνίδας και το 1994 υπηρετούσε ως Αστυνομικός Υποδιευθυντ...









Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Βέλλιος γεννήθηκε το 1954 στον Διπλάτανο Τριχωνίδας και το 1994 υπηρετούσε ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής στην Ελληνική Αστυνομία.Στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 τραυματίστηκε θανάσιμα από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που ήταν τοποθετημένος στο πεζοδρόμιο, και εξερράγη την στιγμή που υπηρεσιακό λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού στάθμευε στον Περισσό.Από το δολοφονικό χτύπημα τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά δύο αστυνομικοί, ελαφρά άλλοι δέκα αστυνομικοί και δύο πολίτες.Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε με προκήρυξη η τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας».Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, η πράξη χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική.Στον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Απόστολο Βέλλιο απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός του Αντιστράτηγου.policenet