Άγρια επίθεση σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας: «Της έσπασαν τη μύτη, είχε μώλωπες και πληγές σε όλο της το σώμα»

protothema.gr_ Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για άγρια επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας περίπου 80 ετών και της κόρης της, σε μικρή απόστ...



Σύμφωνα με όσα περιγράφει σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Χριστίνα Γαλανοπούλου, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 20.30, στη συμβολή των οδών Ελλοπίας και Αλκιβιάδου. Όπως υποστηρίζει, πέντε άτομα επιτέθηκαν στην ίδια και στη μητέρα της, με την ηλικιωμένη γυναίκα να δέχεται τα σοβαρότερα χτυπήματα. Η περιγραφή της επίθεσης είναι ιδιαίτερα σκληρή. Η κόρη της 80χρονης αναφέρει ότι ένας από τους δράστες την έσπρωξε όταν επιχείρησε ενστικτωδώς να προστατεύσει τη μητέρα της, ενώ δεύτερο άτομο φέρεται να γρονθοκόπησε την ηλικιωμένη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, την άρπαξε από το πουκάμισο επιχειρώντας να της αποσπάσει την τσάντα, την οποία είχε περασμένη χιαστί.



Όπως καταγγέλλει η κόρη της, όταν δεν κατάφερε να πάρει την τσάντα, ο δράστης έπιασε την ηλικιωμένη από μια λεπτή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και την έσυρε, μέχρι που αυτή έσπασε. Η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε με το πρόσωπο στην άσφαλτο.



Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας είχαν σχηματίσει έναν κλοιό γύρω από τις δύο γυναίκες. «Το μόνο που θυμάμαι ήταν το αίμα της μάνας μου παντού, στην άσφαλτο, πάνω μου, στο φόρεμά της», γράφει η κόρη της, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Όπως σημειώνει, άρχισε να καλεί σε βοήθεια από την πρώτη στιγμή, μέχρι που συγκεντρώθηκαν περίοικοι. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναφορά της στην καθυστέρηση παροχής επείγουσας βοήθειας. Όπως αναφέρει, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν έφτασε ποτέ στο σημείο, με αποτέλεσμα τις πρώτες βοήθειες να προσφέρουν δύο αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής. Η ηλικιωμένη, η οποία, σύμφωνα με την κόρη της, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε καθιστή από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μεταφέρθηκε τελικά με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί, κατά την ίδια μαρτυρία, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη, εκτεταμένους μώλωπες και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.



Λίγη ώρα αργότερα δύο αστυνομικοί με πολιτικά εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης υπόπτων. Σύμφωνα με την ανάρτηση, άτομα που θεωρήθηκαν ύποπτα είχαν ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί κοντά στην περιοχή.



Η Χριστίνα Γαλανοπούλου περιγράφει παράλληλα το ψυχολογικό αποτύπωμα που άφησε η επίθεση. Δηλώνει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και ότι αισθάνεται ενοχές επειδή, παρά την προσπάθειά της, δεν μπόρεσε να προστατεύσει τη μητέρα της. «Κάθε φορά που προσπαθώ να κλείσω τα μάτια βλέπω το αίμα της να απλώνεται παντού», αναφέρει, περιγράφοντας ότι ακόμη και ο παραμικρός θόρυβος την κάνει να πετάγεται τρομαγμένη.



Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι και η αναφορά της σε παλαιότερες συζητήσεις που είχε με τη μητέρα της για την κατάσταση στην περιοχή. Όπως γράφει, η ηλικιωμένη τής ζητούσε συχνά να αποφεύγει ομάδες ανδρών στον δρόμο, ενώ εκείνη της απαντούσε ότι «ο δρόμος ανήκει σε όλους».

protothema.gr_ Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για άγρια επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας περίπου 80 ετών και της κόρης της, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Βικτωρίας, έρχεται στο φως μέσα από την προσωπική μαρτυρία της δεύτερης.