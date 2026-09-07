7 προϊόντα που επινοήθηκαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα



Οι καμπαρντίνες είναι συνδεδεμένες με μια σειρά από χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας αλλά και με τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.



Όμως αυτά τα αδιάβροχα, ανθεκτικά και συνήθως «διπλόκουμπα» παλτά σχεδιάστηκαν αρχικά για τους αξιωματικούς του βρετανικού στρατού. Παρόμοια παλτά υπήρχαν και πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι κατασκευαστές -με κυριότερους τους Burberry και Aquascutum (οι οποίοι από κοινού «διεκδικούν» ότι εφηύραν την καμπαρντίνα) εκσυγχρόνισαν και τροποποίησαν το σχέδιο για να κρατούν τους αξιωματικούς ζεστούς και στεγνούς στα χαρακώματα (εξ ου και η αγγλική ονομασία «trench coat»).



Στο ρούχο προστέθηκαν επωμίδες για την τοποθέτηση διακριτικών βαθμού, δακτύλιοι για την προσαρμογή θηκών για χάρτες, ξίφη ή άλλο εξοπλισμό, καθώς και κάλυμμα όπλου που κουμπώνει στο στήθος προσφέροντας πρόσθετη προστασία στη μάχη. Έτσι γεννήθηκε η μοντέρνα καμπαρντίνα, ένα πρακτικό ένδυμα που παραμένει στη μόδα.



Πλαστική Χειρουργική



Η σύγχρονη πλαστική χειρουργική προήλθε από τη Βρετανία, μία χώρα που είδε περίπου 735.487 στρατιώτες να αποστρατεύονται με σοβαρούς τραυματισμούς μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί από αυτούς ήταν τραυματισμοί στο πρόσωπο, οι οποίοι αρχικά καλύπτονταν με μάσκες και επιθέματα.



Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Χάρολντ Γκίλις, ένας νεαρός χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος ανέπτυξε τεχνικές για την ανάπλαση προσώπων μέσω της πλαστικής χειρουργικής.



Το 1916 του ανατέθηκε η δημιουργία της πρώτης μονάδας πλαστικής χειρουργικής στη Βρετανία, στην οποία άρχισε να θεραπεύει παραμορφώσεις χρησιμοποιώντας ιστούς από άλλα σημεία του σώματος του ασθενούς. Το πρωτοποριακό έργο του Γκίλις και της ομάδας του έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής, η οποία συνεχίζει σήμερα τόσο ως ιατρική θεραπεία που αλλάζει ζωές όσο και ως μια δημοφιλής μέθοδος για αισθητικές επεμβάσεις.



Φερμουάρ



Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, διάφοροι εφευρέτες εργάζονταν πάνω σε συνδυασμούς από άγκιστρα, κουμπώματα και θηλιές για να βρουν μια ομαλή και αθόρυβη συσκευή στερέωσης σε ρούχα και αξεσουάρ.



Καμία από τις προσπάθειές τους δεν λειτούργησε απόλυτα, λόγω σχεδιαστικών ατελειών και άλλων προβλημάτων, μέχρι που ο Σουηδοαμερικανός μηχανικός Γκίντεον Σούντμπακ εφηύρε το «κουμπωτήρι χωρίς άγκιστρα» κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Βελτιώνοντας τα προηγούμενα σχέδια, ο εφευρέτης δημιούργησε ένα προϊόν παρόμοιο με το σύγχρονο φερμουάρ.Φωτό: Unsplash



Τα κουμπώματά του τοποθετήθηκαν σύντομα σε ζώνες φύλαξης χρημάτων, οι οποίες γνώρισαν άμεση επιτυχία στους Αμερικανούς ναύτες, των οποίων οι στολές δεν είχαν τσέπες. Στη συνέχεια, το 1918, το Ναυτικό των ΗΠΑ παρήγγειλε κουμπώματα για 10.000 στολές πτήσης. Τα φερμουάρ καθιερώθηκαν γρήγορα, αποτελώντας βασικό μέρος κάθε είδους τσάντας και ενδύματος.



Σερβιέτες Kotex



Το 1914, ερευνητές της εταιρείας καταναλωτικών αγαθών Kimberly-Clark πραγματοποιούσαν περιοδεία σε εργοστάσια πολτού και χάρτου στην Ευρώπη, όταν συνάντησαν ένα υλικό που ήταν πέντε φορές πιο απορροφητικό από το βαμβάκι και κοστίζει το μισό για να παραχθεί. Η εταιρεία μετέφερε το υλικό πίσω στις ΗΠΑ και το κατοχύρωσε με την ονομασία cellucotton.



Όταν οι ΗΠΑ εισήλθαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917, η Kimberly-Clark χρησιμοποίησε το υλικό για την παραγωγή επιδέσμων χειρουργικής φροντίδας. Οι νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού ανακάλυψαν σύντομα ότι το νέο υλικό αποτελούσε εξαιρετικό είδος υγιεινής -ανώτερο από τις φλανέλες και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.



Όταν ο πόλεμος τελείωσε και η ζήτηση για χειρουργικούς επιδέσμους εξαντλήθηκε, η Kimberly-Clark έμαθε για τις νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού και αναπροσάρμοσε το προϊόν της για εμπορική χρήση, το οποίο σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται από τις γυναίκες για την ευαίσθητη περιοχή κατά την έμμηνο ρύση. Το 1920, τα Kotex έφτασαν στα ράφια των καταστημάτων, αλλάζοντας για πάντα την αγορά.



Χαρτομάντηλα Kleenex



Οι χειρουργικοί επίδεσμοι δεν ήταν η μόνη χρήση του cellucotton κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ισιώνοντας το υλικό, η Kimberly-Clark ανέπτυξε ένα λεπτό, εξαιρετικά απορροφητικό κραπ χαρτί που χρησιμοποιήθηκε ως φίλτρο σε μάσκες αερίων -ένα ζωτικό κομμάτι εξοπλισμού στον πόλεμο των χαρακωμάτων.



Όταν ο πόλεμος τελείωσε, η εταιρεία βρέθηκε για άλλη μια φορά να αναζητά νέα χρήση για το προϊόν της. Με επιδέξιο μάρκετινγκ, επαναπροώθησε τα φύλλα cellucotton ως πετσέτες αφαίρεσης μακιγιάζ και κρέμας προσώπου, λανσάροντας το 1924 το προϊόν με το όνομα Kleenex.



Σύντομα ο κόσμος άρχισε να συνιστά το προϊόν ως ιδανικό χαρτομάντηλο για το φύσημα της μύτης κατά τη διάρκεια του κρυολογήματος. Έτσι, σε μια άλλη έξυπνη κίνηση μάρκετινγκ, η Kimberly-Clark άρχισε να προωθεί τα Kleenex ως «τα μαντήλια που μπορείτε να πετάξετε», δημιουργώντας το brand που είναι πλέον συνώνυμο με τα χαρτομάντηλα μιας χρήσης.