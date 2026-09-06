ΔΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΟΣΟΧΗ και θα εκπλαγείτε.... 6 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΕΜΜΑΤΑ που όλοι ακόμα πιστεύουμε!

Εσκεμμένα ή όχι ο άνθρωπος έχει κατακλυστεί από διάφορα παγκόσμια ψέματα, που αρνούνται να ...υποχωρήσουν στο όνομα της αλήθειας. Ας α...









Εσκεμμένα ή όχι ο άνθρωπος έχει κατακλυστεί από διάφορα παγκόσμια ψέματα, που αρνούνται να ...υποχωρήσουν στο όνομα της αλήθειας. Ας αποκαλύψουμε τα μεγαλύτερα ψέματα που πιστεύουμε ακόμα.



Ο Ναπολέων ήταν κοντός



Υπάρχουν αρκετές ιστορικές πηγές για το «μίσος» του Ναπολέοντα και την πολεμοχαρή του διάθεση και μία από τις …βασικές αιτιολογίες είναι ότι το επιθετικό του χαρακτήρα του οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν κοντός, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου και γι” αυτό προσπαθούσε να υπερκαλύψει την χαμηλή του αυτοεκτίμηση με την επεκτατική του δράση.









Αυτό μπορεί και να ήταν αλήθεια, αν κάποιοι επιστήμονες δεν ανακάλυπταν ότι τα 5 πόδια και 2 ίντσες, όπως αναφέρεται ιστορικά το ύψος του Ναπολέοντα, είναι σύμφωνα με την γαλλική και όχι την αγγλική μονάδα μέτρησης. Προφανώς αυτό αλλάζει πολλά, καθώς στην πραγματικότητα ήταν περίπου 1.70 εκ., ελαφρώς ψηλότερος δηλαδή από τον μέσο όρο για έναν άνθρωπο στη Γαλλία εκείνη την εποχή.



Αυτό μπορεί και να ήταν αλήθεια, αν κάποιοι επιστήμονες δεν ανακάλυπταν ότι τα 5 πόδια και 2 ίντσες, όπως αναφέρεται ιστορικά το ύψος του Ναπολέοντα, είναι σύμφωνα με την γαλλική και όχι την αγγλική μονάδα μέτρησης. Προφανώς αυτό αλλάζει πολλά, καθώς στην πραγματικότητα ήταν περίπου 1.70 εκ., ελαφρώς ψηλότερος δηλαδή από τον μέσο όρο για έναν άνθρωπο στη Γαλλία εκείνη την εποχή.



Αν βγείτε στο κρύο με βρεγμένο κεφάλι, θα αρρωστήσετε



«Στέγνωσε τα μαλλιά σου πριν βγεις έξω στο κρύο παιδί μου» ωρύεται η ελληνίδα μάνα, αλλά πλέον μπορείτε να αντικρούσετε τον ισχυρισμό της ότι θα αρρωστήσετε αν βγείτε έξω από το σπίτι αμέσως μετά το ντους, καθώς πολλές μελέτες που εξέτασαν το θέμα, αποφάνθηκαν ότι οι άνθρωποι που κρυώνουν δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν από εκείνους που δεν κρυώνουν. Εσκεμμένα ή όχι ο άνθρωπος έχει κατακλυστεί από διάφορα παγκόσμια ψέματα, που αρνούνται να ...υποχωρήσουν στο όνομα της αλήθειας. Ας αποκαλύψουμε τα μεγαλύτερα ψέματα που πιστεύουμε ακόμα.Υπάρχουν αρκετές ιστορικές πηγές για το «μίσος» του Ναπολέοντα και την πολεμοχαρή του διάθεση και μία από τις …βασικές αιτιολογίες είναι ότι το επιθετικό του χαρακτήρα του οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν κοντός, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου και γι” αυτό προσπαθούσε να υπερκαλύψει την χαμηλή του αυτοεκτίμηση με την επεκτατική του δράση.Αυτό μπορεί και να ήταν αλήθεια, αν κάποιοι επιστήμονες δεν ανακάλυπταν ότι τα 5 πόδια και 2 ίντσες, όπως αναφέρεται ιστορικά το ύψος του Ναπολέοντα, είναι σύμφωνα με την γαλλική και όχι την αγγλική μονάδα μέτρησης. Προφανώς αυτό αλλάζει πολλά, καθώς στην πραγματικότητα ήταν περίπου 1.70 εκ., ελαφρώς ψηλότερος δηλαδή από τον μέσο όρο για έναν άνθρωπο στη Γαλλία εκείνη την εποχή.Αυτό μπορεί και να ήταν αλήθεια, αν κάποιοι επιστήμονες δεν ανακάλυπταν ότι τα 5 πόδια και 2 ίντσες, όπως αναφέρεται ιστορικά το ύψος του Ναπολέοντα, είναι σύμφωνα με την γαλλική και όχι την αγγλική μονάδα μέτρησης. Προφανώς αυτό αλλάζει πολλά, καθώς στην πραγματικότητα ήταν περίπου 1.70 εκ., ελαφρώς ψηλότερος δηλαδή από τον μέσο όρο για έναν άνθρωπο στη Γαλλία εκείνη την εποχή.«Στέγνωσε τα μαλλιά σου πριν βγεις έξω στο κρύο παιδί μου» ωρύεται η ελληνίδα μάνα, αλλά πλέον μπορείτε να αντικρούσετε τον ισχυρισμό της ότι θα αρρωστήσετε αν βγείτε έξω από το σπίτι αμέσως μετά το ντους, καθώς πολλές μελέτες που εξέτασαν το θέμα, αποφάνθηκαν ότι οι άνθρωποι που κρυώνουν δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν από εκείνους που δεν κρυώνουν.



Άρα ένα υγρό ή ξηρό κεφάλι δεν κάνει καμία διαφορά. Σκεφτείτε μόνο ότι στις σκανδιναβικές χώρες, συνηθίζουν να κάνουν ντους το πρωί και να βγαίνουν αμέσως έξω με συνθήκες υπό του μηδενός, χωρίς να στεγνώνουν τα μαλλιά τους. Αν ίσχυε η εμμονή της μάνας, αυτό θα σήμαινε ότι ο σκανδιναβικός πληθυσμός θα είχε εξαλειφθεί προ πολλού από …γρίπη.



Everest…η ψηλότερη κορυφή (σχεδόν)



To Έβερεστ, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Λάθος ή καλύτερα σχεδόν λάθος. Ένα βουνό για να θεωρηθεί ψηλότερο πρέπει υπολογιστεί το ύψος του αναλογικά με το επίπεδο της θάλασσας. Αλλά τεχνικά πρέπει να υπολογιστεί από τη βάση ως την κορυφή. Και σε αυτήν τη μέτρηση το Mauna Kea υπερτερεί.



Πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, το Mauna Kea (στη Χαβάη) είναι μόνο 4.206 μέτρα αλλά από τη βάση του (κάτω από το επίπεδο της θάλασσας) αγγίζει τα 10.200 μέτρα. Από την άλλη το Everest, είναι 8.848 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να έχει «υπόλοιπο» κάτω από την επιφάνειά της. Άρα συνολικά σε ύψος το Mauna Kea, θα έπρεπε να είναι το ψηλότερο.



Αλλά το Everest «περιβάλλεται» από τα Ιμαλάϊα, αυξάνοντας σημαντικά τα υψομετρικά του στοιχεία. Με απλά λόγια, μπορεί το Έβερεστ να μην είναι το ψηλότερο βουνό, αλλά είναι η ψηλότερη κορυφή πάνω από τη θάλασσα αν υπολογίσει κανείς και τα Ιμαλάϊα. Ό,τι και να ναι πάντως, η ανάβασή του παραμένει άθλος.









Η ζάχαρη τρελαίνει τα παιδιά



Το περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης δημοσίευσε μια ανασκόπηση 23 μελετών σχετικά με το θέμα των παιδιών και τη ζάχαρη. Το συμπέρασμα; Η ζάχαρη δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, αν και είναι πολύ πιθανό η βαθιά ριζωμένη αυτή αντίληψη, να μας υποβάλλει την πεποίθηση αυτή κάθε φορά που κάποιο παιδί είναι λίγο περισσότερο ζωηρό. Αλλά το Everest «περιβάλλεται» από τα Ιμαλάϊα, αυξάνοντας σημαντικά τα υψομετρικά του στοιχεία. Με απλά λόγια, μπορεί το Έβερεστ να μην είναι το ψηλότερο βουνό, αλλά είναι η ψηλότερη κορυφή πάνω από τη θάλασσα αν υπολογίσει κανείς και τα Ιμαλάϊα. Ό,τι και να ναι πάντως, η ανάβασή του παραμένει άθλος.Το περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης δημοσίευσε μια ανασκόπηση 23 μελετών σχετικά με το θέμα των παιδιών και τη ζάχαρη. Το συμπέρασμα; Η ζάχαρη δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, αν και είναι πολύ πιθανό η βαθιά ριζωμένη αυτή αντίληψη, να μας υποβάλλει την πεποίθηση αυτή κάθε φορά που κάποιο παιδί είναι λίγο περισσότερο ζωηρό.



Σε μία μελέτη μάλιστα, οι μητέρες είπαν ότι οι γιοι τους είχαν καταναλώσει αναψυκτικό με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Παρά το γεγονός ότι τα αγόρια στην πραγματικότητα είχαν καταναλώσει αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, οι μητέρες ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα υπερκινητικής συμπεριφοράς. Τα συμπεράσματα δικά σας.



7 σκυλίσια χρόνια ισούνται με έναν ανθρώπινο χρόνο



Άρα αν το σκυλί σας είναι 3 χρονών αυτό σημαίνει ότι αν ήταν άνθρωπος μπορεί και να ήταν κανα δυο χρόνια πριν το πτυχίο, αν ήταν λάτρης της ακαδημαϊκής μόρφωσης. Οι εμπειρογνώμονες από την άλλη έχουν άλλη άποψη.



Η γενική άποψη είναι ότι τα σκυλιά ωριμάζουν πιο γρήγορα από τους ανθρώπους, φθάνοντας το ισοδύναμο των 21 (ανθρώπινων) ετών μόνο σε δύο (σκυλίσια) χρόνια και στη συνέχεια επιβραδύνεται η διαδικασία γήρανσης, με αναλογίες περίπου 4 ανθρώπινα χρόνια για κάθε 1 σκυλίσιο.



Μάλιστα, για να υπολογίσετε καλύτερα τα …ανθρώπινα χρόνια του σκύλου σας αφαιρέστε τα δύο από την ηλικία του, πολλαπλασιάστε επί τέσσερα και προσθέστε 21. Απλά μαθηματικά δηλαδή.



Θα πρέπει να κάνετε stretching πριν από την άσκηση



Το… τέντωμα πριν από την άσκηση είναι ο κύριος τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης και την αποτροπή τραυματισμού, λένε σχετικοί και άσχετοι στα γυμναστήρια. Ωστόσο, ερευνητές επιμένουν ότι αυτή η τακτική πριν από την άσκηση στην ουσία σας επιβραδύνει.