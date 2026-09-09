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Πέθανε από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης... Ήταν μόλις 54 ετών...

Σεπτεμβρίου 09, 2026

   Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9.9.26) σε ηλικ...


  



Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9.9.26) σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας όταν ένιωσε πόνο στο στήθος και πήγε σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός διέγνωσε την σοβαρότητα της κατάστασης και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

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