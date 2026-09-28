Καταγράφηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες στη Μονή Σουμελά του Πόντου...Μέχρι και 5.000 τη μέρα!

Εννοείται πως όλοι αυτοί οι επισκέπτες δεν είναι Ελλαδίτες... Έλληνες εξ Ελλάδος δηλαδή! Κι αυτό γιατί μπορεί να είναι στην πραγματικότητα...









Συνεχίζονται οι εργασίες σε άλλες κατασκευές στην περιοχή για την ενσωμάτωση της ιστορικής κληρονομιάς του όρους Μελά στον τουρισμό.



Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό με την ολοκλήρωση έργων και αναστηλώσεων που πραγματοποιούνται στα μοναστήρια Βαζέλου (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος) και Kuştul (Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα ), τα οποία δεν είναι ακόμη ανοιχτά για τους επισκέπτες.



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Echedoros.blog Συνεχίζονται οι εργασίες σε άλλες κατασκευές στην περιοχή για την ενσωμάτωση της ιστορικής κληρονομιάς του όρους Μελά στον τουρισμό.Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό με την ολοκλήρωση έργων και αναστηλώσεων που πραγματοποιούνται στα μοναστήρια Βαζέλου (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος) και Kuştul (Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα ), τα οποία δεν είναι ακόμη ανοιχτά για τους επισκέπτες.

Η Μονή της Παναγίας Σουμελά, χτισμένη πάνω στα βράχια του όρους Μελά της Τραπεζούντας, έφτασε στον υψηλότερο αριθμό επισκεπτών μέχρι σήμερα τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, φιλοξενώντας 520.000 επισκέπτες, γράφει η τουρκική Yeni Şafak Gazetesi.Η Μονή της Παναγίας Σουμελά, ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς και τουριστικούς χώρους της περιοχής, αναμένεται να ξεπεράσει τους 600.000 επισκέπτες μέχρι το τέλος του έτους.Ανοιχτό όλο το χρόνο, το μοναστήρι φέρεται να δέχεται καθημερινά περισσότερους από 5.000 επισκέπτες κάποιες ημέρες.Μετά από χρόνια εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των βράχων, η Μονή Σουμελά, η οποία άνοιξε ξανά για τους επισκέπτες, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς πολιτιστικού τουρισμού όχι μόνο στην Τραπεζούντα αλλά και στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.