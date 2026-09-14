Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγμ...



«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.



Houthi military spokesperson Yahya Saree says the group launched dozens of ballistic missiles and drones at King Khalid Air Base in southern Saudi Arabia.



He warned of broader attacks against Saudi Arabia if its operations in Yemen continue. pic.twitter.com/VCq3NKasmy — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 14, 2026

Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον σαουδάραβα σύμμαχό τους.