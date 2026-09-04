Τα πρόσωπα της τραγωδίας από την έκρηξη – Αυτοί είναι οι 4 Αμερικανοί που έχασαν τη ζωής τους στην Πλάκα

Ανείπωτη είναι η τραγωδία από την έκρηξη στην Πλάκα με έξι άτομα να ανασύρονται νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε την Παρα...

Ανείπωτη είναι η τραγωδία από την έκρηξη στην Πλάκα με έξι άτομα να ανασύρονται νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε την Παρασκευή (25.09.2026) το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη.Μεταξύ των νεκρών από την έκρηξη στην Πλάκα είναι και τέσσερις Αμερικανοί που είχαν νοικιάσει το Airbnb που υπήρχε στο α΄όροφο του κτιρίου.Οι τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτίριο την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση από την ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.Στις φωτογραφίες διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους.Αριστερά είναι η Φλόριντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά τον παππού που βρίσκεται στην μέση είναι η Ερίσα Κάνι (Erisa Cani) και ο Φλορίν Χότζα (Florin Hoxha). Πρόκειται για δύο ζευγάρια που οι διακοπές τους στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε τραγωδία.Τέσσερα από τα θύματα της τραγωδίας στην ΠλάκαH Florida Hoxha και ο Ian KirkpatrickΣτα θύματα περιλαμβάνεται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.