Η επική αντεπίθεση: 3.400 Έλληνες διασκορπίζουν δεκάδες χιλιάδες εχθρούς

Το 311 π.Χ. Καρχηδόνα και Συρακούσες πολεμούσαν για μια ακόμα φορά. Οι Συρακούσιοι υπό τον Αγαθοκλή είχαν υποστεί βαριά ήττα χάνοντας 7.000 άνδρες. Ο ηττημένος Αγαθοκλής αποσύρθηκε στη Γέλα τραβώντας την προσοχή των πολυάριθμων αντιπάλων ώστε να καθυστερήσουν και να προλάβουν οι πολίτες των Συρακουσών να μαζέψουν την σοδειά πριν την άφιξη των Καρχηδονίων ενώπιον των τειχών.Ο Καρχηδόνιος στρατηγός Αμίλκας προσπάθησε να καταλάβει τη Γέλα αλλά απέτυχε και στράφηκε προς τις Συρακούσες. Ο Αγαθοκλής αποφάσισε τότε να εκτελέσει έναν λίαν ριψοκίνδυνο ελιγμό περνώντας με τον στρατό του στη Βόρεια Αφρική, αφήνοντας την ευθύνη για την άμυνα της πόλης του στον αδερφό Άντανδρο.Δεν είναι γνωστό πόσους άνδρες διέθετε ο Άντανδρος αλλά σίγουρα υστερούσε έναντι στους τουλάχιστον 125.000 πεζούς και ιππείς του Αμίλκα. Ο Αγαθοκλής σκότωσε τους πλούσιους πολιτικούς του αντιπάλους και δήμευσε τις περιουσίες τους αποκτώντας έτσι τα απαραίτητα χρήματα για τον πόλεμο. Κατόπιν απέπλευσε για την Αφρική.Πρώτη επίθεση και πολιορκίαΣτην Αφρική κατάφερε να νικήσει τον Καρχηδονιακό Στρατό στον Τύνητα ποταμό. Οι ηγέτες της Καρχηδόνας ζήτησαν τότε από τον Αμίλκα να στείλει ενισχύσεις. Αυτός όμως προτίμησε να επιχειρήσει να εξαπατήσει τους Συρακούσιους διαδίνοντας την φήμη ότι ο Αγαθοκλής και ο στρατός του είχαν εξοντωθεί. Ο Άντανδρος δεν υπέκυψε αν και ορισμένοι πολίτες λιγοψύχησαν. Ο Αμίλκας αποφάσισε τότε να εκμεταλλευτεί τον πανικό, όπως πίστευε, των Συρακουσίων και να επιτεθεί.Στο μεταξύ έφτασαν στο λιμάνι δύο πλοία σταλμένα από τον Αγαθοκλή για να αναγγείλουν τη νίκη του. Οι Συρακούσιοι, περιλαμβανομένων των περισσότερων φρουρών των τειχών, έσπευσαν στο λιμάνι να μάθουν νέα. Ο Αμίλκας έσπευσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Έτσι έστειλε ένα πολύ ισχυρό σώμα ανδρών του εφοδιασμένο με πολιορκητικές κλίμακες να καταλάβει τα τείχη.Οι Καρχηδόνιοι άρχισαν να ανεβαίνουν στα τείχη χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/i-epiki-antepithesi-3-400-ellines-diaskorpizoyn-dekades-chiliades-echthroys