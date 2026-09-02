Κακιά Σκάλα: Η άγνωστη ιστορία των αθέατων πυροβολείων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

Άγνωστες πτυχές της ιστορίας της κατοχής και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κρύβονται ανάμεσα στα Μέγαρα και την Κινέτα επί της Παλαιάς Εθνική...

Οι οδηγοί περνώντας από επό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προσπερνούν τα γερμανικά πυροβολεία στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.Σε βίντεο του Up Stories αποκαλύπτει την άγνωστη ιστορία των αθέατων πυροβολείων στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.