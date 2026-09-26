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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Έναρξη Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ– 26”

Σεπτεμβρίου 28, 2026

  Ξεκίνησε η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ– 26”. Στο πλαίσιο της Άσκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης,...

 



Ξεκίνησε η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ– 26”. Στο πλαίσιο της Άσκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα και την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ).

Κατά τις επισκέψεις του, ενημερώθηκε για την έως τώρα εξέλιξη και παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχιση και επιτυχή διεξαγωγή της. Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της διαρκούς ενίσχυσης της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.




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