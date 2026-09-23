Δίκη Λυγγερίδη: Δεκτό το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων - Θα τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων υποστήριξ...

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας.Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της συνεδρίασης και αφορά τους 142 κατηγορουμένους, εξαιρουμένης της ΠΑΕ.Το αίτημα είχε επαναφέρει νωρίτερα η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου.