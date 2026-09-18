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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πέθανε η Μάργκαρετ Έσθερ Τσαντ – Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Σεπτεμβρίου 18, 2026

  Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μάργκαρετ Έσθερ Τ...

 



Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

Η Μάργκαρετ Έσθερ Τσαντ – Παπανδρέου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, απέκτησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τέσσερα παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, καθώς και τον Ανδρέα Α. Παπανδρέου και τη Σοφία Παπανδρέου.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες ημέρες τα 103 χρόνια ζωής.

Ο Πατέρας της Μαργαρίτας Παπανδρέου και παππούς του Γιωργάκη ήταν ο μέγας διδάσκαλος των Χιλιαστών του Σικάγο, οι γνωστοί μάρτυρες του Ιεχωβά.

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