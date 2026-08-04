Χτυπήθηκε το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer στα Στενά του Ορμούζ

Σοβαρό περιστατικό με επίκεντρο ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan ...

Σοβαρό περιστατικό με επίκεντρο ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, που φέρει σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα.Από το συμβάν φέρεται αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στα ανοιχτά του Ομάν, στις 22.00 UTC στις 3 Αυγούστου.Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), εμπορικό πλοίο εξέπεμψε σήμα μέσω του διαύλου VHF Channel 16, ενημερώνοντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα.Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ομάν, όταν ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ δέχτηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.Το φορτηγό πλοίο «Minoan Pioneer» υπέστη ζημιές έπειτα από πλήγμα αγνώστου αντικειμένου, πιθανότατα drone, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει.Ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου, αγνοείται.Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί.Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι «το βλήμα φέρεται να έπληξε το μηχανοστάσιο», ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος.Αρχικά τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ζητώντας παράλληλα άμεση συνδρομή.Η εξέλιξη του περιστατικού οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψη του πλοίου, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των υπόλοιπων ναυτικών.Το «Minoan Pioneer» τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας «Modion Maritime Management».Οι αρμόδιες Αρχές και οι υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας παρακολουθούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.