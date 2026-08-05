Να δηλώσουν «Greek Orthodox» και την Ελληνική καταγωγή τους στην απογραφή καλεί τους ομογενείς η Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας

Να δηλώσουν με σαφήνεια τόσο την ελληνική καταγωγή όσο και τη θρησκευτική τους ταυτότητα ως «Greek Orthodox» καλεί τους ομογενείς η Ιερά...
Να δηλώσουν με σαφήνεια τόσο την ελληνική καταγωγή όσο και τη θρησκευτική τους ταυτότητα ως «Greek Orthodox» καλεί τους ομογενείς η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ενόψει της εθνικής Απογραφής που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου 2026.
Η έκκληση περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της έκτακτης συνεδρίασης της Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου.
«Στην Απογραφή είναι σημαντικό να δηλώσουμε την εθνική καταγωγή και την εκκλησιαστική μας ταυτότητα», επισημαίνεται στο συνοδικό ανακοινωθέν. Το μήνυμα προς τους πιστούς είναι να καταγραφούν ως «Greek Orthodox», ώστε η παρουσία της ελληνορθόδοξης κοινότητας στην αυστραλιανή κοινωνία να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Γιατί έχει σημασία η καταγραφή
Η αυστραλιανή Απογραφή διενεργείται κάθε πέντε χρόνια και αποτελεί την πληρέστερη αποτύπωση του πληθυσμού και των νοικοκυριών της χώρας.
Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται από την ομοσπονδιακή και τις πολιτειακές κυβερνήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινοτικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό υπηρεσιών, υποδομών και κοινωνικών πολιτικών.
Για τις εθνικές κοινότητες, τα δεδομένα που αφορούν την καταγωγή, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι και τη θρησκευτική ταυτότητα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την τεκμηρίωση των αναγκών τους.
Μπορούν, μεταξύ άλλων, να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών και γλωσσικών προγραμμάτων, υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, διερμηνείας και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και στην κατανομή πόρων προς περιοχές όπου ζουν ισχυρές μεταναστευτικές κοινότητες.
Στην Απογραφή του 2021, συνολικά 424.744 άνθρωποι, ποσοστό 1,7% του πληθυσμού της χώρας, είχαν δηλώσει ελληνική καταγωγή.
Τα νέα στοιχεία θα δείξουν πώς έχει εξελιχθεί έκτοτε η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία και σε ποιον βαθμό η ταυτότητα διατηρείται στις νεότερες γενιές.
Τι αλλάζει στην Απογραφή του 2026
Στη φετινή Απογραφή οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν έως και τέσσερις διαφορετικές καταγωγές, αντί για δύο που επιτρέπονταν το 2021.
Η αλλαγή θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για ανθρώπους δεύτερης, τρίτης ή νεότερης γενιάς, οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες με περισσότερες από μία εθνικές και πολιτισμικές ρίζες.
Στην ερώτηση για τη θρησκεία, η οποία παραμένει προαιρετική, το «Greek Orthodox» περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή επιλογή στη φόρμα.
Καταγράφεται επίσης η κύρια γλώσσα –πέρα από την αγγλική– που χρησιμοποιείται στο σπίτι, με την ελληνική να συμπεριλαμβάνεται στις διαθέσιμες επιλογές.
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος εκτιμά ότι η σαφής δήλωση της ελληνικής και ελληνορθόδοξης ταυτότητας δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα.
Συνδέεται με την πραγματική εικόνα της παροικίας, τη δυνατότητα των θεσμών της να τεκμηριώνουν το εύρος της παρουσίας τους και τον σχεδιασμό δράσεων για τη διατήρηση της γλώσσας, της πίστης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει
Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει την αποστολή οδηγιών προς τα νοικοκυριά. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα συμπληρώσουν την Απογραφή διαδικτυακά, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα χρήσης έντυπης φόρμας.
Όσοι έχουν ήδη λάβει τις σχετικές οδηγίες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα πριν από τις 11 Αυγούστου, εφόσον γνωρίζουν πού θα βρίσκονται τη νύχτα της Απογραφής.
Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία εκείνη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών και των κατόχων προσωρινής βίζας.
Προαιρετική παραμένει μόνο η απάντηση στην ερώτηση για το θρήσκευμα.
ΠΗΓΗ: pontosnews.gr
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