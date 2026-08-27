Η Ρωσία εξετάζει βομβαρδισμό του Κιέβου με ισχυρούς βαλλιστικούς πυραύλους

Το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων στην Ουκρανία εξετάζει η Ρωσία, καθώς στο Κρεμλίνο επικρατεί η εκτίμηση ότι οι διαπραγ...

Το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων στην Ουκρανία εξετάζει η Ρωσία, καθώς στο Κρεμλίνο επικρατεί η εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν ουσιαστικά φτάσει σε αδιέξοδο.Επικαλούμενο τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο, το Bloomberg αναφέρει ότι η Μόσχα εξετάζει την εντατικοποίηση των πληγμάτων με ισχυρούς συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου.Μεταξύ των πιθανών στόχων βρίσκονται τοποθεσίες ακόμη και στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς και κρίσιμες υποδομές σε άλλες πόλεις της χώρας.Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα διαφορετικά πλαίσια που είχαν εξεταστεί για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν πρακτικά καταρρεύσει, με τις δύο εμπόλεμες πλευρές να βρίσκονται ξανά «στο σημείο μηδέν».Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αλλάξει στάση εξαιτίας της οικονομικής πίεσης που ασκούν οι δυτικές κυρώσεις.Ούτε, κατά τις πηγές του πρακτορείου, φαίνεται να τον αποτρέπουν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και δικτύων εφοδιασμού, οι οποίες έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.Η πιθανότητα νέας εκστρατείας βαλλιστικών πληγμάτων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις στα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πρόσφατα ότι η χώρα παρέλαβε έναν μικρό αριθμό αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες.Το δημοσίευμα του Bloomberg έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν εντείνει τα πλήγματά τους σε βάθος, την ώρα που δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.