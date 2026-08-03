Μεγάλη αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα.... Ψάθα και κοντά στο πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων στο Κανδήλι τα κύρια μέτωπα της φωτιάς!

Μαίνεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδήλι τα κύρια μέτωπα Νωρίς το μεσημέρι υπήρξ...

Μαίνεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδήλι τα κύρια μέτωπαΝωρίς το μεσημέρι υπήρξε αναζωπύρωση κοντά στο πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων στο Καντήλι πάνω από το Μεγάλο Πεύκο!Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στο μέτωπο πάνω από τον Άγιο Νεκτάριο όπου η φωτιά έφυγε μέσα από την πλαγιά με κατεύθυνση προς τις Ερυθρές.Τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγιά σκέπη, Κανδήλι και Μποτσικά να μεταφερθούν προς Νέα Πέραμο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην Αγία Σκέπη, στο Κανδήλι ή στην Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε συγκριμένα το μήνυμα.