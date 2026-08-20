Νέα πρόκληση από τον Καταζητούμενο Δολοφόνο του Τάσου Ισαάκ Ερχάν Αρικλί: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»

Ο "Πρόεδρος του Κόμματος για την Αναγέννηση", Ερχάν Αρικλί, καταζητείται από το καλοκαίρι του 1996 όχι μόνο από τις Κυπριακές Αρ...









Ο Ερχάν Ερικλί, είχε συλληφθεί το 2012 στο Κιργιστάν και η Κύπρος ζήτησε αμέσως την έκδοσή του κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε. Αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.





Την περίοδο της δολοφονίας Ισαάκ ήταν τότε πρόεδρος της φοιτητικής οργάνωσης Turk-Bir στα κατεχόμενα, ενώ σήμερα είναι ψευτο-υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών στο ψευδοκράτος!



"Όταν ένας εχθρός κατεβάζει βίαια τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό", αναφέρει σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Ερχάν Αρικλί, πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων, «υπουργός μεταφορών» και καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.



Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί αναφέρεται και απευθύνεται σε όσους – γράφει – στην τ/κ πλευρά διερωτώνται για την προσπάθεια υποστολής της σημαίας στη Δερύνεια το 1996 (ΣΣ: εννοεί τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού) αν «άξιζε τον κόπο για ένα κομμάτι ύφασμα;»



Κατά τον Ερχάν Αρικλί «αυτοί οι άνθρωποι είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής 5ης φάλαγγας, που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα, είτε είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - «δεν εμπιστεύονται την Τουρκία και των οποίων τα μυαλά έχουν διαφθαρεί».



Αναφέρει ότι η έννοια της σημαίας έχει πολύ ισχυρή θέση, ειδικά στην τουρκική ιστορία και κουλτούρα, όπου τα λάβαρα και οι σημαίες συνδέονται με κρατικές και στρατιωτικές παραδόσεις από την αρχαιότητα. Η αρχή, συνεχίζει, «η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει» θεωρούνταν όχι μόνο ως στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και ως «ζήτημα τιμής για το κράτος και τον στρατό».