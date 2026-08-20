Νέα πρόκληση από τον Καταζητούμενο Δολοφόνο του Τάσου Ισαάκ Ερχάν Αρικλί: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»

Ο "Πρόεδρος του Κόμματος για την Αναγέννηση", Ερχάν Αρικλί, καταζητείται από το καλοκαίρι του 1996 όχι μόνο από τις Κυπριακές Αρ...
Ο "Πρόεδρος του Κόμματος για την Αναγέννηση", Ερχάν Αρικλί, καταζητείται από το καλοκαίρι του 1996 όχι μόνο από τις Κυπριακές Αρχές αλλά και από την Ιντερπόλ για την δολοφονία του Τάσσου Ισαάκ.
Ο Ερχάν Ερικλί, είχε συλληφθεί το 2012 στο Κιργιστάν και η Κύπρος ζήτησε αμέσως την έκδοσή του κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε. Αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.
Την περίοδο της δολοφονίας Ισαάκ ήταν τότε πρόεδρος της φοιτητικής οργάνωσης Turk-Bir στα κατεχόμενα, ενώ σήμερα είναι ψευτο-υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών στο ψευδοκράτος!
"Όταν ένας εχθρός κατεβάζει βίαια τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό", αναφέρει σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Ερχάν Αρικλί, πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων, «υπουργός μεταφορών» και καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί αναφέρεται και απευθύνεται σε όσους – γράφει – στην τ/κ πλευρά διερωτώνται για την προσπάθεια υποστολής της σημαίας στη Δερύνεια το 1996 (ΣΣ: εννοεί τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού) αν «άξιζε τον κόπο για ένα κομμάτι ύφασμα;»
Κατά τον Ερχάν Αρικλί «αυτοί οι άνθρωποι είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής 5ης φάλαγγας, που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα, είτε είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - «δεν εμπιστεύονται την Τουρκία και των οποίων τα μυαλά έχουν διαφθαρεί».
Αναφέρει ότι η έννοια της σημαίας έχει πολύ ισχυρή θέση, ειδικά στην τουρκική ιστορία και κουλτούρα, όπου τα λάβαρα και οι σημαίες συνδέονται με κρατικές και στρατιωτικές παραδόσεις από την αρχαιότητα. Η αρχή, συνεχίζει, «η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει» θεωρούνταν όχι μόνο ως στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και ως «ζήτημα τιμής για το κράτος και τον στρατό».
"Όταν ένας εχθρός κατεβάζει βίαια τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό", αναφέρει σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Ερχάν Αρικλί, πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων, «υπουργός μεταφορών» και καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί αναφέρεται και απευθύνεται σε όσους – γράφει – στην τ/κ πλευρά διερωτώνται για την προσπάθεια υποστολής της σημαίας στη Δερύνεια το 1996 (ΣΣ: εννοεί τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού) αν «άξιζε τον κόπο για ένα κομμάτι ύφασμα;»
Κατά τον Ερχάν Αρικλί «αυτοί οι άνθρωποι είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής 5ης φάλαγγας, που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα, είτε είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - «δεν εμπιστεύονται την Τουρκία και των οποίων τα μυαλά έχουν διαφθαρεί».
Αναφέρει ότι η έννοια της σημαίας έχει πολύ ισχυρή θέση, ειδικά στην τουρκική ιστορία και κουλτούρα, όπου τα λάβαρα και οι σημαίες συνδέονται με κρατικές και στρατιωτικές παραδόσεις από την αρχαιότητα. Η αρχή, συνεχίζει, «η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει» θεωρούνταν όχι μόνο ως στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και ως «ζήτημα τιμής για το κράτος και τον στρατό».
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