Έχετε αυτό το Πασίγνωστο φυτό σπίτι σας...;; Μπορεί να προκαλέσει τοξική δηλητηρίαση – Τι πρέπει να ξέρετε









Οξαλικό οξύ

Ασπαραγίνη (μια πρωτεΐνη που βρίσκεται σε αυτό το φυτό)

Κάψιμο στο στόμα ή στο λαιμό

Βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού

Διάρροια

Πόνος στο μάτι

Βραχνή φωνή

Ναυτία ή εμετός

Πρήξιμο και φλύκταινες στο στόμα ή τη γλώσσα

Φουσκάλες και οίδημα στο στόμα που μπορεί να είναι αρκετά σοβαρό ώστε να εμποδίζει την κανονική ομιλία, την εισπνοή και την κατάποση

Σκουπίστε το στόμα με ένα κρύο, υγρό πανί. Ξεπλύνετε καλά τα μάτια και το δέρμα του προσώπου, αν αγγίξατε χυμούς από το φυτό και μετά το πρόσωπό σας. Δώστε στον ασθενή να πιει γάλα. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για περισσότερη καθοδήγηση.





Ηλικία, σωματικό Βάρος και γενική κατάσταση του ασθενούς

Τα μέρη του φυτού που έφαγε

Το πότε συνέβη αυτό

Πόση ποσότητα κατάπιε

Η Ντιφενμπάχια είναι ένα είδος εσωτερικού φυτού σπίτι με μεγάλα, δίχρωμα φύλλα. Είναι πολύ τοξικό και η δηλητηρίαση στον άνθρωπο μπορεί να προκύψει αν μασουλήσει κανείς τα φύλλα, τον μίσχο ή και τη ρίζα του φυτού.Γι’ αυτό και τα μικρά παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αφού συνηθίζουν να βάζουν στο στόμα τους “ό,τι βρουν μπροστά τους”.Συμπτώματα τοξικής δηλητηρίασης από ΝτιφενμπάχιαΕάν η επαφή με το στόμα του ασθενούς δεν είναι εκτεταμένη, τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Για τους ασθενείς που έχουν σοβαρή επαφή με το φυτό, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος αποκατάστασης.Μην αγγίζετε και μην τρώτε ποτέ οποιοδήποτε φυτό με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένοι. Να πλένετε καλά τα χέρια σας πάντα μετά από εργασία στον κήπο.