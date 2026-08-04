Έχετε αυτό το Πασίγνωστο φυτό σπίτι σας...;; Μπορεί να προκαλέσει τοξική δηλητηρίαση – Τι πρέπει να ξέρετε

Το φυτό που βλέπετε στην φωτογραφία σίγουρα το έχετε δει σε κάποια γλάστρα στο σπίτι ενός γνωστού, ή ακόμα και στο σπίτι σας. Η επιστη...
Το φυτό που βλέπετε στην φωτογραφία σίγουρα το έχετε δει σε κάποια γλάστρα στο σπίτι ενός γνωστού, ή ακόμα και στο σπίτι σας. Η επιστημονική του ονομασία είναι “Diffenbachia” (Ντιφενμπάχια) και σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων, αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι αυτό το φυτό μπορεί να αποδειχτεί θανατηφόρο για τους ανθρώπους και ειδικά για τα μικρά παιδιά!
Η Ντιφενμπάχια είναι ένα είδος εσωτερικού φυτού σπίτι με μεγάλα, δίχρωμα φύλλα. Είναι πολύ τοξικό και η δηλητηρίαση στον άνθρωπο μπορεί να προκύψει αν μασουλήσει κανείς τα φύλλα, τον μίσχο ή και τη ρίζα του φυτού.
Δηλητηριώδες συστατικό
- Οξαλικό οξύ
- Ασπαραγίνη (μια πρωτεΐνη που βρίσκεται σε αυτό το φυτό)
Συμπτώματα τοξικής δηλητηρίασης από Ντιφενμπάχια
- Κάψιμο στο στόμα ή στο λαιμό
- Βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού
- Διάρροια
- Πόνος στο μάτι
- Βραχνή φωνή
- Ναυτία ή εμετός
- Πρήξιμο και φλύκταινες στο στόμα ή τη γλώσσα
- Φουσκάλες και οίδημα στο στόμα που μπορεί να είναι αρκετά σοβαρό ώστε να εμποδίζει την κανονική ομιλία, την εισπνοή και την κατάποση
Τι να κάνετε στο σπίτι αν πάθετε δηλητηρίαση από Ντιφενμπάχια
Σκουπίστε το στόμα με ένα κρύο, υγρό πανί. Ξεπλύνετε καλά τα μάτια και το δέρμα του προσώπου, αν αγγίξατε χυμούς από το φυτό και μετά το πρόσωπό σας. Δώστε στον ασθενή να πιει γάλα. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για περισσότερη καθοδήγηση.
- Ηλικία, σωματικό Βάρος και γενική κατάσταση του ασθενούς
- Τα μέρη του φυτού που έφαγε
- Το πότε συνέβη αυτό
- Πόση ποσότητα κατάπιε
Πρόγνωση για την δηλητηρίαση από Ντιφενμπάχια
Εάν η επαφή με το στόμα του ασθενούς δεν είναι εκτεταμένη, τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Για τους ασθενείς που έχουν σοβαρή επαφή με το φυτό, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος αποκατάστασης.
Πρόληψη
Μην αγγίζετε και μην τρώτε ποτέ οποιοδήποτε φυτό με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένοι. Να πλένετε καλά τα χέρια σας πάντα μετά από εργασία στον κήπο.
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