Σπάρτη: Κρατούσε πέντε χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη για να του παίρνει τη σύνταξη

Σχεδόν πέντε χρόνια κρατούσε σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του, ένας 55χρονος στον Μυστρά της Λακωνίας. Όπως αποκαλύφθηκε από έρευνα τη...

Σχεδόν πέντε χρόνια κρατούσε σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του, ένας 55χρονος στον Μυστρά της Λακωνίας.Όπως αποκαλύφθηκε από έρευνα της αστυνομίας, η σορός βρέθηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου που ανήκε στον 55χρονο, στο υπόγειο του κτηρίου. Σύμφωνα με το notospress.gr, η εξαφάνιση του ηλικιωμένου είχε γίνει αισθητή στην τοπική κοινωνία και είχε προκαλέσει ανησυχία. Όμως, ούτε η εξαφάνιση, ούτε ο θάνατός του είχαν δηλωθεί στις Αρχές.Παράλληλα, ο γιος του είχε ύποπτη συμπεριφορά και δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει το ξενοδοχείο, ούτε καν στην αυλή του, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.Ύστερα από επίσημη τηλεφωνική καταγγελία, οι Αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον γιο του και τον κάλεσαν σε ανάκριση, όπου ύστερα από πίεση, παραδέχτηκε την αποτρόπαια πράξη του.Σύμφωνα με τον «Λακωνικό Τύπο», οι αρχές τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο και ύστερα από έρευνα εντόπισαν τον καταψύκτη στον οποίο κρατούσε το πτώμα του πατέρα του.Πίσω από αυτή την πράξη φέρεται να υπήρχε οικονομικό κίνητρο, καθώς ο γιος εισέπραττε κανονικά τη σύνταξη του πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Σημειώνεται ότι η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή εδώ και επτά χρόνια.