Αργολίδα: Νεκρός βρέθηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις αλλοδαπών για τον θάνατό του

Με τον πιο τραγικό τρόπο μπήκε τέλος στις έρευνες εντοπισμού του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν από την περιοχή της Αργολίδας. Η σορός...

Με τον πιο τραγικό τρόπο μπήκε τέλος στις έρευνες εντοπισμού του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν από την περιοχή της Αργολίδας. Η σορός του εντοπίστηκε την Κυριακή (02.08.2026) σε προχωρημένη σήψη με τις αρχές να συλλαμβάνουν δύο άνδρες.Η σορός του 58χρονου ψυχολόγου εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας Αργολίδας, σε μεγάλη απόσταση από το αυτοκίνητό του που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες.Ο εντοπισμός του, έγινε μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίες συνεχίζονταν από την ημέρα της δήλωσης της εξαφάνισής του.Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγήςΠληροφορίες από argolida24.gr