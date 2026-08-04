Ομολόγησε... Μυστράς: Διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη!

«Είχα για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου για να παίρνω τη σύνταξή του και της μητέρας μου» Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτ...









Κατόπιν αυτού, έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία και στο υπόγειο, βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη το πτώμα του 90χρονου πατέρα του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.



Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθη και εξεταζόμενος ομολόγησε τη φρικτή πράξη. Ειδικότερα, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από δυόμιση χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει την σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.



Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.





Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.Είπε πως ήταν στην ΑθήναΟι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν σήμερα τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.Οι αστυνομικοί όμως ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.«Εμείς είχαμε να δούμε πάνω από τρία χρόνια τον ηλικιωμένο γιατί πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε ότι πριν από 7 χρόνια είχε πεθάνει η γυναικά του αλλά αυτόν είχαμε να τον δούμε πολύ καιρό» περιέγραψε στο newsit.gr κάτοικος του Μυστρά.«Το ξενοδοχείο αυτό που τον βρήκαν ήταν του γιου του αλλά δεν λειτουργούσε, καιρό τώρα. Το θύμα είχε ακόμη μια κόρη αλλά και εκείνη δεν την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση, ακούσαμε αστυνομία είδαμε να πηγαίνουν προς εκεί, μετά είδαμε και την νεκροφόρα και μας είπαν την έγινε»…