Σκανδιναβοί γενετιστές: Οι Δανοί είναι απόγονοι μεταναστών που ήρθαν από την Ελλάδα πριν 5.000 χρόνια!

Αρχαία ελληνικά κεραμικά, μέρος της αρχαίας ευρωπαϊκής συλλογής στο Εθνικό Μουσείο της ΔανίαςΕρευνητές της Δανίας και της Σουηδίας εξέτασαν προσεκτικά το προφίλ DNA παλιών σκελετών 6.000 χρόνων, που θεωρούνται οι πρώτοι αγρότες στη Δανία.Και τι αποδεικνύεται; ότι δεν είναι Δανοί, αλλά Έλληνες.«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η εισαγωγή της γεωργίας στη Σκανδιναβία πριν 5-6000 χρόνια ήλθε από το νότο», είπε ο Eske Willerslev, καθηγητής γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.«Πιστεύεται ότι, ενώ οι πρόγονοί μας φορούσαν δερμάτινα ενδύματα και κυνηγούσαν με τόξο και βέλος, ήρθαν μετανάστες από το νότο, οι οποίοι πραγματοποίησαν την ιστορική πρόοδο στη Σκανδιναβία με την εισαγωγή της γεωργίας.«