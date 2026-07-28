Οι δεσμοί της Τουρκίας με την Κίνα απειλούν την ασφάλεια των F-35 και του ΝΑΤΟ, προειδοποιεί ειδικός

Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 δεν αφορά μόνο τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Τώρα, το τηλεπικοινωνι...

Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 δεν αφορά μόνο τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Τώρα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Τουρκίας, που ανοίγεται ολοένα και περισσότερο σε κινεζικές εταιρείες, έχει γίνει το νέο μέτωπο σε μια μάχη που ανησυχεί βαθιά την Ουάσινγκτον.Η κινεζική απειλή για το τουρκικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυοΟ Έντι Ζεμενίδης , εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC), εξέδωσε μια προειδοποίηση που υπερβαίνει τη μακροχρόνια αντιπαλότητα με τη Μόσχα.«Εάν η Τουρκία αποκτήσει τα F-35, θα είναι το μόνο έθνος στο πρόγραμμα με το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο πλήρως εκτεθειμένο στην Κίνα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Breitbart News το Σάββατο.Και το Πεκίνο, υπενθύμισε στους τηλεθεατές, μπορεί νόμιμα να υποχρεώσει τις τουρκικές εταιρείες να παραδώσουν πληροφορίες στις αρχές του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.Ο φόβος δεν είναι θεωρητικόςΚινεζικές εταιρείες διαχειρίζονται ήδη κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Τουρκία , ανοίγοντας μια πιθανή «κερκόπορτα» για κατασκοπεία σε δεδομένα συντήρησης, προφίλ πτήσεων και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες του πιο προηγμένου stealth μαχητικού αεροσκάφους του ΝΑΤΟ.Οποιαδήποτε παραβίαση σε αυτήν την αλυσίδα, προειδοποιούν οι αναλυτές, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των συμμάχων που χειρίζονται το αεροσκάφος.Το εμπόδιο των S-400 και οι όροι που θέτει η ΟυάσινγκτονΤο ρωσικό πρόβλημα παραμένει άλυτο.Μια επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών που στάλθηκε αυτή την εβδομάδα στο Κογκρέσο —την οποία είδε ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουέσλι Μπελ— επαναλαμβάνει ότι καμία μεταφορά F-35 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι η Τουρκία να εγκαταλείψει πλήρως το σύστημα αεράμυνας S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα πρέπει να συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς πιστοποιήσεις βάσει του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA ) και του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας του 2020.Ο Ζεμενίδης τονίζει ότι η απόσυρση των ρωσικών πυραύλων είναι «ένα κατώτατο όριο, όχι ένα ανώτατο όριο». «Η Τουρκία πρέπει να κερδίσει το προνόμιο να λαμβάνει αμερικανικά όπλα», δήλωσε. Τα ημίμετρα που προτείνει η Άγκυρα -να αφήσει τους S-400 στη συσκευασία τους, να αφαιρέσει ένα τσιπ αλλά να διατηρήσει τους πυραύλους- δεν πείθουν το Πεντάγωνο. «Αν είναι σε ένα κουτί, μπορούν να βγουν από το κουτί», αστειεύτηκε ο ειδικός.Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ βιώνει μια εσωτερική διαμάχη για την εξουσία. Ενώ οι υπουργοί Μάρκο Ρούμπιο (Εξωτερικών) και Πιτ Χέγκσεθ (Άμυνας) διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πώληση, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ , πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Ζεμενίδης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Μπαράκ: «Συμπεριφέρεται περισσότερο σαν τον Τούρκο πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά σαν τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία. Έχει αλλάξει πλευρά».Το F-35 είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μαχητικό αεροσκάφος: είναι ένα δικτυωμένο σύστημα μάχης που ενσωματώνει το μισό ΝΑΤΟ. Μια παραβίαση ασφαλείας επηρεάζει όλους τους συμμάχους που πετούν ή σχεδιάζουν να πετάξουν αυτό το αεροσκάφος.Η πρόταση που έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία είπε ότι η πώληση «θα είχε νόημα», έχει προκαλέσει διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο.Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία: την ίδια εβδομάδα συμπληρώθηκε η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, μια ιστορική υπενθύμιση που βαραίνει πολύ στις αίθουσες του Καπιτωλίου.Η Λογική της ΟυάσινγκτονΓια να κατανοήσουμε γιατί η Ουάσινγκτον διατηρεί την κυριαρχία της, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα ​​από την τρέχουσα κατάσταση.Η στρατηγική του τεχνολογικού ελέγχου επί των F-35 πηγάζει από ένα δόγμα των ΗΠΑ που διαμορφώθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο: κανένας πιθανός αντίπαλος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις εσωτερικές λειτουργίες του συστήματος που στηρίζει την αεροπορική υπεροχή των συμμάχων.Τη δεκαετία του 1980, η κυβέρνηση Ρίγκαν μπλόκαρε τις μεταφορές ευαίσθητης στρατιωτικής τεχνολογίας σε χώρες που φλέρταραν με τρίτους παράγοντες. Σήμερα, με την Κίνα ως συστημικό αντίπαλο, η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη.Από αυτή την οπτική γωνία, η Τουρκία δεν είναι απλώς ένας άβολος εταίρος: είναι ένας αδύναμος κρίκος στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ , του οποίου οι αυτόνομες αποφάσεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συλλογική ασφάλεια.Η συζήτηση στο Κογκρέσο αποκαλύπτει έναν ασυνήθιστο συνασπισμό: Δημοκρατικοί που ανησυχούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραδοσιακοί Ρεπουμπλικάνοι, ενωμένοι στην απαίτηση η Τουρκία να λάβει απτά μέτρα πριν από την παραλαβή του μαχητικού αεροσκάφους.Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση εξισορροπεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα – η Άγκυρα είναι βασικός παράγοντας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή – με την προστασία του πιο ακριβού στρατιωτικού βιομηχανικού μυστικού στην ιστορία.Το επόμενο παράθυρο ευκαιρίας θα είναι τον Σεπτέμβριο, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να υποβάλει εκ νέου έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με τη συμμόρφωση της Άγκυρας. Μέχρι τότε, η σκιά του Πεκίνου επισκιάζει κάθε νέα αποστολή ανταλλακτικών για το F-35.