Ο Χίτλερ ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη και τις αμφεταμίνες! Πάθαινε κρίσεις υστερίας και στις ερωτικές συναντήσεις με την Εύα Μπράουν έκανε «ενέσεις ανδρισμού»

Ο γνωστός ιστορικός Giles Milton αποκαλύπτει σε βιβλίο του ότι ο Χίτλερ ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εισβ...
Ο γνωστός ιστορικός Giles Milton αποκαλύπτει σε βιβλίο του ότι ο Χίτλερ ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ρωσία έκανε χρήση 80 διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών.
Ο Milton σε μια σειρά βιβλίων ερευνά άγνωστες πτυχές ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων είναι και ο Χίτλερ για τον οποίο αποκαλύπτει πως ήταν εξαρτημένος από ηρεμιστικά και υπακτικά χάπια, καθώς επίσης από ναρκωτικές ουσίες και στεροειδή. Επίσης χρησιμοποιούσε σταγόνες για τα μάτια με ανεπίτρεπτα υψηλή περιεκτικότητα σε κοκαΐνη, ένα παρασκεύασμα από ανθρώπινο πλακούντα και ενέσεις τύπου βιάγκρα από αλεσμένους όρχεις και σπέρμα ταύρου. Απόσπασμα από το βιβλίο «When Hitler took cocaine” (Όταν ο Χίτλερ έπαιρνε κοκαΐνη)
Οι ενέσεις άρχιζαν αμέσως μετά το πρωινό γεύμα. Μόλις ο Χίτλερ τελείωνε το μπολ με τα κουάκερ και το λιναροσπορέλαιο καλούσε τον προσωπικό του γιατρό , Theodor Morell, στο δωμάτιο. Αμέσως ο γιατρός σήκωνε το μανίκι του Χίτλερ και του χορηγούσε με ένεση ένα κοκτέηλ ισχυρών φαρμάκων που στην εποχή μας θεωρούνται επικίνδυνα, εθιστικά και παράνομα. Theodor Morell. Ο γιατρός που χορηγούσε τις ενέσεις κάτω από καθεστώς απόλυτης μυστικότητας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.