Ο Χίτλερ ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη και τις αμφεταμίνες! Πάθαινε κρίσεις υστερίας και στις ερωτικές συναντήσεις με την Εύα Μπράουν έκανε «ενέσεις ανδρισμού»









Ο Milton σε μια σειρά βιβλίων ερευνά άγνωστες πτυχές ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων είναι και ο Χίτλερ για τον οποίο αποκαλύπτει πως ήταν εξαρτημένος από ηρεμιστικά και υπακτικά χάπια, καθώς επίσης από ναρκωτικές ουσίες και στεροειδή. Επίσης χρησιμοποιούσε σταγόνες για τα μάτια με ανεπίτρεπτα υψηλή περιεκτικότητα σε κοκαΐνη, ένα παρασκεύασμα από ανθρώπινο πλακούντα και ενέσεις τύπου βιάγκρα από αλεσμένους όρχεις και σπέρμα ταύρου. Απόσπασμα από το βιβλίο «When Hitler took cocaine” (Όταν ο Χίτλερ έπαιρνε κοκαΐνη)Οι ενέσεις άρχιζαν αμέσως μετά το πρωινό γεύμα. Μόλις ο Χίτλερ τελείωνε το μπολ με τα κουάκερ και το λιναροσπορέλαιο καλούσε τον προσωπικό του γιατρό , Theodor Morell, στο δωμάτιο. Αμέσως ο γιατρός σήκωνε το μανίκι του Χίτλερ και του χορηγούσε με ένεση ένα κοκτέηλ ισχυρών φαρμάκων που στην εποχή μας θεωρούνται επικίνδυνα, εθιστικά και παράνομα. Theodor Morell. Ο γιατρός που χορηγούσε τις ενέσεις κάτω από καθεστώς απόλυτης μυστικότητας.Ο Χίτλερ φιλοδοξούσε να ελέγχει όλο τον κόσμο, αλλά ο ίδιος δεν μπορούσε να ελέγξει το έντερό του. Κάθε μέρα επί 9 χρόνια , ο γιατρός χορηγούσε στον Χίτλερ αμφεταμίνες, βαρβιτουρικά και όπιο σε τέτοιες ποσότητες ώστε έγινε γνωστός ως ο «Μάστορας του Ράιχ στις ενέσεις”. Κάποιοι μάλιστα από τον κύκλο του Χίτλερ ανησυχούσαν μήπως ο γιατρός προσπαθούσε να σκοτώσει τον Φύρερ. Όμως ο γιατρός ήταν πιστός και αφοσιωμένος στον Χίτλερ και δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Επρόκειτο για έναν παχύσαρκο κομπογιαννίτη που λέγεται ότι η δύσοσμη αναπνοή και η μυρωδιά του σώματός του δεν περνούσαν απαρατήρητα. Οι δύο άντρες είχαν γνωριστεί σε ένα πάρτυ στην οικία του Χίτλερ στις Άλπεις το 1936. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα του προσωπικού του γιατρού . Ο Χίτλερ υπέφερε από νεαρή ηλικία από κράμπες στο στομάχι, διάρροια και εντερικά προβλήματα σε τέτοιο βαθμό ώστε μετά από κάθε γεύμα σηκωνόταν βιαστικά από το τραπέζι και εξαφανιζόταν από την αίθουσα για ευνόητους λόγους. Επειδή αυτό το πρόβλημα έφερνε σε δύσκολη θέση τον επίδοξο και ανερχόμενο τότε πολιτικό αποφάσισε κατόπιν προσωπικής έρευνας να στραφεί στα λαχανικά, πιστεύοντας ότι έτσι θα μειώνονταν οι ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα και τακτικά έκανε μόνος του κλύσμα με χαμομήλι. Έβαλε στην διατροφή του την αγγινάρα, το κουνουπίδι, το τυρί κότατζ, τα ψητά μήλα και τα σπαράγγια.