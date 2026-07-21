Αυτές είναι οι χώρες του κόσμου που διδάσκονται ελληνικά... Κάποιες δεν τις περιμένετε...

Οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν αναδείξει έρευνες, που δείχνουν την αναγκαιότητα διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Συγκεκριμένα μιλούν ...

Οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν αναδείξει έρευνες, που δείχνουν την αναγκαιότητα διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Συγκεκριμένα μιλούν για ευκολότερη κατανόηση των θετικών επιστημών, από όσους έχουν διδαχθεί ελληνικά.Πολλά είναι και τα παραδείγματα σε μεγάλες μουσικές σχολές του κόσμου, όπου οι μαθητευόμενοι διδάσκονται αρχαία ελληνικά, γιατί έτσι αυξάνεται η αίσθηση της μουσικής, προς αυτούς.Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε καινούργιες ιδέες και παλιές. Με αποτέλεσμα τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών να έχουν παραμεριστεί.Δείτε παρακάτω ποιες χώρες στο κόσμο διδάσκουν στους μαθητές τους αρχαία ελληνικά:Γερμανία: Στη χώρα που θα περίμενε κανείς να μισούν τα ελληνικά, τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται, ως υποχρεωτικό μάθημα, σε 16 Ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.Ιταλία: Στη γείτονα χώρα, τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε όλα τα λύκεια κλασικής παιδείας.Βαλκάνια: Στα πανεπιστήμια θεολογικής κατεύθυνσης και στα εκκλησιαστικά λύκεια, οι Βαλκάνιοι διδάσκονται αρχαία ελληνικά.Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία: Διδάσκεται ως μάθημα επιλογής.Ρωσία: Στη Μόσχα τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Λομονόσοφ, καθώς και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών (RGGU), στο Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης, στο Πανεπιστήμιο Πετροζαβόντσκ, στη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας και σε όλα τα εκκλησιαστικά λύκεια.Κίνα: Στους μαθητές άνω των 14 ετών τα ελληνικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής, με τα ποσοστά κινέζων που γνωρίζουν ελληνικά να ξεπερνάει το 6%.Φυσικά προσθέστε όλα τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν ανά το κόσμο, και διδάσκουν τα ελληνικά σε ομογενείς και μη.