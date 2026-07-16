Ο Έλον Μασκ ξαναχτυπά και μοιράζει πόνο... «Τελευταία ελπίδα της Γαλλίας» χαρακτήρισε την Μαριν Λεπέν!

Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε σήμερα, με ανάρτησή του στο Χ, τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προε...

Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε σήμερα, με ανάρτησή του στο Χ, τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 2027, πυροδοτώντας επικρίσεις για παρέμβασή του δισεκατομμυριούχου στη γαλλική πολιτική σκηνή.«Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», έγραψε ο επικεφαλής της Tesla, ιδιοκτήτης επίσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναδημοσίευσε ένα μήνυμα που έλεγε πως «τα ποσοστά της Μαρίν Λεπέν στις δημοσκοπήσεις έχουν εκτοξευθεί».Στο ίδιο δίκτυο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αποδοκίμασε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του.“Like we say in French (όπως λέμε στα γαλλικά): μόνο οι ανόητοι δεν αλλάζουν γνώμη», δήλωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό.Έως τώρα, ο Ίλον Μασκ έχει εκφράσει την προσωπική στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, ιδίως κατά τη διάρκεια της δίκης της, χωρίς όμως να έχει υποστηρίξει ξεκάθαρα την υποψηφιότητά της στις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους.«Ελπίζω και ενθαρρύνω τη Λεπέν να ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές» του 2027, είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας X την 1η Απριλίου 2025