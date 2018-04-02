ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΩΜΑΤΟ... ΦΥ- ΛΑ - ΚΑΣ!!! Θεωρεί ότι το νεογέννητο μωρό απειλείται και το προστατεύει με το σώμα του!

ΣΤΟΧΟΣ - 02 Απριλίου - 0
“ NO ONE OTHER THAN A DOG CAN BE SO AFFECTIONATE , CARING & LOVING “ SEE THE BONDING OF THIS DOG WITH THE NEW BORN BABY 👌👇@Koksalakn pic.twitter.com/kKDhXfkEiI— NITIN BHARUKA (@NBharuka) 30 Μαρτίου 2018
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espressonews Το μεγάλο παράπονο των αδελφών Αμπατζόγλου που από τις φτωχογειτονιές του Αιγάλεω έλαμψαν στις Κάννες Από τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛ...
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