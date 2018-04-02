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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ»

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Δευτέρα, Απριλίου 02, 2018

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΩΜΑΤΟ... ΦΥ- ΛΑ - ΚΑΣ!!! Θεωρεί ότι το νεογέννητο μωρό απειλείται και το προστατεύει με το σώμα του!

ΣΤΟΧΟΣ - 02 Απριλίου - 0








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