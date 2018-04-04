Δόξα και τιμή στον Ιωάννη Μεταξά! Έτσι δούλεψε η Εθνική Κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου πριν τον πόλεμο για να φτιαχτούν τα οχυρά και να φάει τα μούτρα του ο εχθρός

ΣΤΟΧΟΣ - 06 Απριλίου - 0
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΟΙ ΕΔΩ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΤAΛΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ Η ΜΑΜΑ ΤΟΥΣ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1941...3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ,,,
ΤΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΙΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1942 ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ! ΟΙ ΠΑΛΙΟΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ...
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