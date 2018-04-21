Ντοκουμέντο - κόλαφος για του πολιτικάντηδες: Το χαρτί που έστειλε η «21η Απριλίου» σε αγρότη για την διαγραφή των χρεών του

ΣΤΟΧΟΣ - 21 Απριλίου - 0
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΝΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ (ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ…ΔΑΝΕΙΑ) ΑΛΛΑ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΤΕΓΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝΑΝΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΦΩΣ ΝΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ...
ΕΦΤΙΑΞΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΛΠ), ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ)ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...
ΑΥΞΗΣΕ 2,5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΤΟ 1971 (7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ), ΕΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1968/73), ΕΞΟΠΛΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΤΑΝΚΣ ΑΜΧ30, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, Α7 CORSAIR, ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΙ, ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΙ, ΦΑΝΤΟΜ ΚΛΠ)...
ΕΦΤΙΑΞΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΒΟ,ΕΛΒΟ, ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ)...Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΚΑΝΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ! ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ! ΟΤΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ!ΚΛΠ. ...ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΜΟΥΣ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ.
(Ευχαριστούμε την Ειρήνη Θ. που μας έστειλε το χαρτί που έλαβε ο παππούς της από τον.."κακό δικτάτορα" για διαγραφή του χρέους του).
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