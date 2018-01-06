ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!! ΜΟΝΟ Η «ΚΑΚΙΑ Η ΧΟΥΝΤΑ» ΚΙ Ο «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ» Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:24 π.μ. - 0 Comments
ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ... ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ...!!! ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 70% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ... ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ... ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ... «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»...
ΚΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ... ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΙΛΑΜΕ!
ΔΩΣΤΕ ΠΟΝΟ... Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ... ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...
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