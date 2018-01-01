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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ» - Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ

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ΣΤΟΧΟΣ - 26 Ιανουαρίου
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΧΘΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ» ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ! Εγκλήματα κατά του «μακεδονικού» λαού έκαναν οι Μακεδονομάχοι, λένε πάλι οι κατσαπλιάδες γυφτοσκοπιανοί

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ - ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟ '92 ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ!Ο ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ, ΕΠΙΑΣΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»

Να γιατί λύσσαξαν όλοι κατά του Στρατηγού Αράχνη!.. ΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΡΓΙΣΑΝ ΕΞΙΣΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΔΕΣ!

ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΥΔΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΒΡΑΚΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΜΙΚΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ»! Ο Κ. Μητσοτάκης το 1992 ήθελε να χαρίσει το όνομα «Μακεδονία» στους γυφτοΣκοπιανούς!

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟ 2004 ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ - ΑΝΑΞΙΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ! ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ, Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ! ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΕΙ… ΤΡΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΕΣ Ο ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Τι δουλειά είχε να συναντηθεί με τον αμερικανό πρέσβη;

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΙΜΙΤΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ: «ΕΙΣΤΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ»! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο… ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΟΒΗΤΗΣ;

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟΝ ''ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ'' ΔΙΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!

H ΘΥΕΛΛΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΔΕΝ ΠΉΓΕ ΣΕ ΑΓΏΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ «ΨΑΧΤΙΚΗ»ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΡΟΖΙΤΑΣ ΣΩΚΟΥ – ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΙΕΡΕΣ… ΩΣ ΕΠΙΒΗΤΩΡ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ!

ΤΙΣ «ΠΕΤΣΙΝΕΣ» ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΦΗΥΡΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ! ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!

ΟΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΜΟΝΑΧΟ!

ΑΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ!

Η Εφημερίδα των Ελληνόψυχων πρέπει να βρίσκεται στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα ΟΛΗΣ της εως τώρα απελευθερωμένης Ελλάδος (και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης) και το Σαββατοκύριακο. (και για όλη την εβδομάδα) Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα σημείο διάθεσης τύπου, και στο πιό απομακρυσμένο χωριό που να μην έχει τον "ΣΤΟΧΟ".

Στην Κύπρο η διάθεση γίνεται από ΟΛΑ τα σημεία διάθεσης Ελλαδικού τύπου. Η ανάρτηση της εφημερίδας ΣΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε εμφανές σημείο τουλάχιστον κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της. Αν δεν βρείτε τον "ΣΤΟΧΟ" ενημερώστε μας στο stoxos@gmail.com



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ

ΤΟ STOXOS.GR


O Kατρούγκαλος ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!! Να μην τρίβονται στην γκλίτσα του τσοπάνη όσοι θέλουν να το παίζουν πατριώτες!
http://www.stoxos.gr/2018/01/o-k.html


ΝΕΟ ΣΟΚ στην Τουρκία: Οι Κούρδοι ανέβασαν βίντεο με Τούρκους στρατιώτες που σκότωσαν στην Εφρίν
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_7784.html


ΕΤΣΙ ΡΕ...!!! Ο Βασίλης ΤΣΙΑΡΤΑΣ ξεσκίζει την ΤΑΤΙΑΝΑ για τον χλευασμό της Ιστορίας μας...!!!
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_2394.html


ΝΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ... Παλήκαρος Απόστρατος Αξιωματικός μίσθωσε Πούλμαν από την τσέπη του για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης..
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_7632.html


«Τα έξοδά μου είναι ολα καλυμμένα απο τον Ελληνικό Στρατό» Απίστευτη καταγγελία αλεξιπτωτιστή: Καταγγέλει την μητέρα του οτι εκμεταλλεύεται το ατύχημα του για δικό της όφελος!
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_6894.html


ΕΚΤΑΚΤΟ...!!! Το Συντονιστικό της Θεσσαλονίκης και Μακεδονικές Οργανώσεις ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ και αναλαμβάνουν την Οργάνωση του Συλλαλητηρίου της Αθήνας...!!!
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_8747.html


Πάμε Γερά Έλληνες...!!! ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...!!! Κάλεσμα στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία απο τον ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ Μητροπολίτη Σπάρτης...!!!
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_2738.html


ΠΟΝΑΣ Ε...;;; «Κίνδυνος να εκκολαφθεί «το αυγό του φιδιού» στα συλλαλητήρια...» λέει η Γεροβασίλη...
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_1841.html


ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΟΣ! Κούρδοι πολιτοφύλακες του Αφρίν ΑΝΑΤΙΝΑΖΟΥΝ τουρκικό άρμα που έχει εισβάλει στα εδάφη τους...!!!
http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_5267.html


ΕΛΗΞΕ...!!! Συντονιστικό Θεσσαλονίκης, Ομογενειακές, Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων και Ιερός Κλήρος, ΑΝΕΛΑΒΑΝ το συλλαλητήριο της Αθήνας...!!! ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ...!!!http://www.stoxos.gr/2018/01/4_67.html

ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


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