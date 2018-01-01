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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΕΧΘΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ» ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ! Εγκλήματα κατά του «μακεδονικού» λαού έκαναν οι Μακεδονομάχοι, λένε πάλι οι κατσαπλιάδες γυφτοσκοπιανοί
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ - ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟ '92 ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ!
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ...
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ!Ο ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ, ΕΠΙΑΣΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»
Να γιατί λύσσαξαν όλοι κατά του Στρατηγού Αράχνη!.. ΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΡΓΙΣΑΝ ΕΞΙΣΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΔΕΣ!
ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΥΔΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΒΡΑΚΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΜΙΚΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ»! Ο Κ. Μητσοτάκης το 1992 ήθελε να χαρίσει το όνομα «Μακεδονία» στους γυφτοΣκοπιανούς!
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟ 2004 ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ - ΑΝΑΞΙΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ! ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ, Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ! ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΕΙ… ΤΡΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΕΣ Ο ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Τι δουλειά είχε να συναντηθεί με τον αμερικανό πρέσβη;
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΙΜΙΤΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ: «ΕΙΣΤΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ»! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο… ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΟΒΗΤΗΣ;
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟΝ ''ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ'' ΔΙΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!
H ΘΥΕΛΛΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΔΕΝ ΠΉΓΕ ΣΕ ΑΓΏΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ «ΨΑΧΤΙΚΗ»ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΡΟΖΙΤΑΣ ΣΩΚΟΥ – ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΙΕΡΕΣ… ΩΣ ΕΠΙΒΗΤΩΡ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ!
ΤΙΣ «ΠΕΤΣΙΝΕΣ» ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΦΗΥΡΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ! ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!
ΟΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΜΟΝΑΧΟ!
ΑΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ!
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