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26/9/17

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΤΩΡΑ... ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΝ Π. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕ «ΘΕΡΜΗ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ...!!!

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Η ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΓΙΝΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΠ ΟΠΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Α.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.




Ο Π.ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕ «ΘΕΡΜΗ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ...

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ή ΑΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ...

ΝΩΡΙΤΕΡ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ Π.ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΙΕΧΩΒΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΥΛΗΤΙΣΜΟ,
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