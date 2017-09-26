ΕΚΤΑΚΤΟ! ΤΩΡΑ... ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΝ Π. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕ «ΘΕΡΜΗ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:24 μ.μ. - 0 Comments
Η ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΓΙΝΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΠ ΟΠΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Α.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ο Π.ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕ «ΘΕΡΜΗ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ...
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ή ΑΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ...
ΝΩΡΙΤΕΡ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ Π.ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΙΕΧΩΒΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΥΛΗΤΙΣΜΟ,
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