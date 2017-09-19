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19/9/17

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ...!!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ «ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ» ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ....!!!

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Αποτέλεσμα εικόνας για ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ




ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ...

 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΗΣΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟ ΝΑ ΣΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ... ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥΣ...

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΥΕΓΕΡΤΗΣ ΤΟΥΣ.... Ο ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ!
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