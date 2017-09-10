ΒΟΜΒΑ!! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΗΡΥΞΕ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΑ, «ΑΜΟΡΕ» ΤΟΥ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ! ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 3/9 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ!

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ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ" ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.
ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΑΝΙΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝΟΥΜΕ ΔΙΑΨΕΥΣΗ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
Οι πληροφορίες μιλούν για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία που υπηρετεί το ΚΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,από της 3/9/17, μέχρι σήμερα. LIMENIKANEA.GR
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΕΨΕΥΔΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ΄ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΑΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK
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