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24/8/17

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ... ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΡΕΙ ΣΕ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΛΑ ΤΡΩΕΙ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ...!!!

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Ο ΛΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΚΙΝΗΣΗ. ΠΗΓΕ ΑΛΛΑΞΕ ΟΠΛΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΣΤΡΕΨΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΧΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΚΟΡΗ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ... ΑΠΤΟΗΤΟΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΣΤΡΕΨΕΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΑΝΤΟΥ... Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ ΝΕΚΡΟ ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟΥΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΛΗΣΤΗ...


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