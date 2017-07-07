Ο «ΛΟΧΙΑΣ» ΜΙΛΗΣΕ: ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΜΠ@ΥΡΔΕΛΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΦΑΖΤΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 3:12 μ.μ. - 0 Comments
ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ!
ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΡΟΖ ΚΑΙ ΚΥΑΝΕΣ ΦΑΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟ... "ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ" ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ!
Ο "ΛΟΧΙΑΣ" ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΧΑΙΝΕΤΑΙ ΚΙ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ...
ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ!
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ή ΕΣΤΩ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ ΚΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!
"ΛΟΧΙΑΣ"
(ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΕΣ... ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΩΡΑ!)
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