Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ...!!! ΤΩΡΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΠ' ΕΞΩ - ΑΠ' ΕΞΩ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΥΓΟΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:00 μ.μ. - 0 Comments
ΑΠΛΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ... ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ FYROM./ΜΕΡΟΣ Β
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ
1)ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΙΤΝΙΚΑ ΣΚΟΠΙΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ESSENTIAL HARVEST KAI AMBER FΟX(ΚΕΧΡΙΠΑΡΕΝΙΑ ΑΛΕΠΟΥ).ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ, ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ.ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΥΝΑΡΤΖΙΚ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΤΕΕΙΧΕΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 28 ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ FYROM.4 ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. 8 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 12 ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΩΣ ΚΑΙ 4 ΓΙΑΤΡΟΥΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΝΑΠΟΛΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ.
2)ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΗΔΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΝΩ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΑΝΕ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΝΑΤΟΙΚΗΣ KFOR ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ....
3)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΦΕΡΟΥΝΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΛΙΚΟΦΣΚΙ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ VMRΟ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΙΡΑΚ ΚΟΙΤΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΣΗ
4)ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΑΝΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ FYROM ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ..ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΤΙΣΑΝ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ.
5)ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΥΝΑΜΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ FYRΟM ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟ ΙΣΧΥΡΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝΕ ΠΟΛΥ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ.
6)ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΩΣ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΩ , ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟ ΝΑΤΟΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ NRDC-GR /Γ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ.ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...
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