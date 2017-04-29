ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ...!! ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΕ NATVEX THN AOZ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ... ΔΕΛΦΙΝΙΑ...!!!!

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Στην σφαίρα όχι της πολιτικής και της διπλωματίας αλλά της ψυχιατρικής ανήκει πλέον η όποια προσπάθεια ερμηνείας των όσων κάνει το καθεστώς Ερντογάν! Τις τελευταίες ημέρες έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην Κύπρο,την οποία όπως πάει θα την “βαφτίσει” όλη τουρκική!
NAVTEX 435/17 (TOYΡΚΙΑ)
ZCZC FA18 ANTALYA TURK RADIO
290700 UTC APR 17
ANTALYA TURK RADIO
NAVTEX N/W NR:435/17
MEDITERRANEAN SEA
ATTENTION TO ALL MARINERS SAILING IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, BE ADVISED THAT THE AREA ISSUED WITH NAVTEX MESSAGE NUMBER 162/17 RELATED TO SCIENTIFIC RESEARCH OF RV FLASH ROYAL FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA THEREFORE NAVTEX MESSAGE 162/17 IS VOID. ATTENTION TO ALL MARINERS.
ΝΑVΤΕΧ 162/17 (ΚΥΠΡΟΣ)
ZCZC MA 04
28 0600 UTC APR 2017
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO NAV WRNG NR 162/17
SCIENTIFIC RESEARCH FOR MAMMALS (DOLPHINS) WIIL BE PERFORMED BY VESSEL “FLASH ROYAL” FROM 05 TO 18 MAY 2017 WITHIN THE AREAS ENCLOSED BY THE POINTS FROM SHORE TO SHORE :
35 02.500 N 032 23.700 E
35 26.500 N 032 23.500 E
35 26.500 N 031 10.000 E
34 14.875 N 031 35.820 E
33 46.880 N 032 40.700 E
33 46.630 N 033 21.000 E
34 26.000 N 034 40.300 E
35 01.700 N 035 00.500 E
34 57.400 N 034 05.200 E
VESSELS IN THE VICINITY ARE KINDLY REQUESTED TO KEEP A MINIMUM SAFETY DISTANCE OF
2 NM. CANCEL THIS MESSAGE ON 18 2359 UTC MAY 2017
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO/5BA
Και η «επίμαχη περιοχή» σύμφωνα με την τουρκική οπτική:
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