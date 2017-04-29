stoxos News

29/4/17

ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ...!! ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΕ NATVEX THN AOZ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ... ΔΕΛΦΙΝΙΑ...!!!!

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Στην σφαίρα όχι της πολιτικής και της διπλωματίας αλλά της ψυχιατρικής ανήκει πλέον η όποια προσπάθεια ερμηνείας των όσων κάνει το καθεστώς Ερντογάν! Τις τελευταίες ημέρες έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην Κύπρο,την οποία όπως πάει θα την “βαφτίσει” όλη τουρκική!




Οι Τούρκοι εξέδωσαν την NAVTEX 435/17 με την οποία προσπαθούν να ακυρώσουν NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την οποία θα διεξαχθούν επιστημονικές έρευνες για δελφίνια, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η περιοχή της κυπριακής NAVTEX ανήκει στην αρμοδιότητα της Τουρκίας..

NAVTEX 435/17 (TOYΡΚΙΑ)

ZCZC FA18 ANTALYA TURK RADIO

290700 UTC APR 17

ANTALYA TURK RADIO

NAVTEX N/W NR:435/17

MEDITERRANEAN SEA

ATTENTION TO ALL MARINERS SAILING IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, BE ADVISED THAT THE AREA ISSUED WITH NAVTEX MESSAGE NUMBER 162/17 RELATED TO SCIENTIFIC RESEARCH OF RV FLASH ROYAL FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA THEREFORE NAVTEX MESSAGE 162/17 IS VOID. ATTENTION TO ALL MARINERS.

ΝΑVΤΕΧ 162/17 (ΚΥΠΡΟΣ)

ZCZC MA 04
28 0600 UTC APR 2017
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO NAV WRNG NR 162/17
SCIENTIFIC RESEARCH FOR MAMMALS (DOLPHINS) WIIL BE PERFORMED BY VESSEL “FLASH ROYAL” FROM 05 TO 18 MAY 2017 WITHIN THE AREAS ENCLOSED BY THE POINTS FROM SHORE TO SHORE :

35 02.500 N 032 23.700 E
35 26.500 N 032 23.500 E
35 26.500 N 031 10.000 E
34 14.875 N 031 35.820 E
33 46.880 N 032 40.700 E
33 46.630 N 033 21.000 E
34 26.000 N 034 40.300 E
35 01.700 N 035 00.500 E
34 57.400 N 034 05.200 E
VESSELS IN THE VICINITY ARE KINDLY REQUESTED TO KEEP A MINIMUM SAFETY DISTANCE OF
2 NM. CANCEL THIS MESSAGE ON 18 2359 UTC MAY 2017
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO/5BA

Και η «επίμαχη περιοχή» σύμφωνα με την τουρκική οπτική:

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