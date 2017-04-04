«4 ΘΗΡΙΑ ΣΟΥ ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤA»... (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ) ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... !!!

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ΛΑΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΕΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΥΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΓΕΛΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΦΙΛΤΑΤΑ, ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ, ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ, ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΕΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.
ΦΘΑΣΑΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΑΣ.
ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΦΑΓΗΤΟ.
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ;
ΔΙΟΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.
Ο ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟΣ.
ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΘΕΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ, ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ.
Η ΘΥΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΕΣΕΙΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, Ο ΑΛΛΟΤΕ ΠΑΝΕΝΔΟΞΟΣ, ΧΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ, ΕΝΩ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΠΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΣΗ ΨΗΦΙΖΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΑΘΡΗΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΜΑΝΕΙΣ.
ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΗΡΙΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ.
ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ, Η ΣΚΥΛΑ, Η ΧΑΡΥΒΔΗ, Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΑΣ ΠΟΥ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΗΓΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΗΡΙΑ (ΑΘΕΙΣΜΟΣ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ) ΠΟΥ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ ...
ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΤΕ.
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΝΥΧΤΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ.
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΣΑΣ ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ !!!
ΠΗΓΗ
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/
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