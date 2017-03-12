ΠΡΟΣΟΧΗ... ΦΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ...!!! ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΙΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΥΚΗΣ ΡΙΝΤΒΑΝ ΝΤΕΛΙΧΟΥΣΕΪΝ...!!! ΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 4:00 μ.μ. - 0 Comments
ΑΥΤΑ ΛΕΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ...!!!
Ένα έθνος είναι οι άπιστοι
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ! ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ !
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ !
ΘΑ ΔΕΙΤΕ !
Facebook 11/3/2017
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ! ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ !
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ !
ΘΑ ΔΕΙΤΕ !
Facebook 11/3/2017
Πολύ …¨συνυπαρξιακή¨ η ανάρτηση του !!!
Και μετά έχουν το θράσος κάποιοι και μιλάνε για …ισλαμοφοβία !
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