stoxos News

12/3/17

ΠΡΟΣΟΧΗ... ΦΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ...!!! ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΙΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΥΚΗΣ ΡΙΝΤΒΑΝ ΝΤΕΛΙΧΟΥΣΕΪΝ...!!! ΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ...!!!

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ΑΥΤΑ ΛΕΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ...!!!




Ένα έθνος είναι οι άπιστοι

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ! ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ !

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ !

ΘΑ ΔΕΙΤΕ !

Facebook 11/3/2017

Σχ: Ωραίος ο δημοτικός σύμβουλος Ριντβάν Ντελιχουσείν ! Ο εν λόγω κύριος στις τελευταίες εκλογές στον δήμο Μύκης είχε πάρει ποσοστό 20,79% και τώρα είναι δημοτικός σύμβουλος.

Πολύ …¨συνυπαρξιακή¨ η ανάρτηση του !!!

Και μετά έχουν το θράσος κάποιοι και μιλάνε για …ισλαμοφοβία !
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