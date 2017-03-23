ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ...!!! ΟΛΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΖΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...!!! ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΨΗΛΑ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 4:20 μ.μ. - 0 Comments
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ...!!
ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΥΛΛΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ....!!!
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ... ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ... ΑΣ ΝΤΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ... ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΙΑ...!!!
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΜΑΛΚΟΝΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΚΡΑΞΤΕ ΔΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΩΝ.
ΒΑΛΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΙΣ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ...
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