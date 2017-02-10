ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ... ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο «ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΕΙΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:50 μ.μ. - 0 Comments
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ, ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΑΡ.Φ. 791 (1589)...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ "ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ" ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΑΓΓΕΛΊΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ, ΓΙΑ ΚΛΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟ ΟΠΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ...
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ... ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΑΛΛΟΠΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ,,, ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΑΠΛΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ...
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