ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ...!! ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ...

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ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ
Α. ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (19-2-17):
TO IONIO, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, Η ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ) ΚΑΙ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΘΡΑΚΗ.
Β. ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ (20-2-17):
ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
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