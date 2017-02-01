ΕΚΤΑΚΤΟ...!!! ΤΩΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:50 μ.μ. - 0 Comments
ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ"
ΠΑΙΖΕΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΡΚΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΣΤΩΝ... ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΑΚΕΡ...
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ...
ΕΔΩ Η ΧΑΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://gym-skiath.mag.sch.gr
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