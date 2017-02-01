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1/2/17

ΕΚΤΑΚΤΟ...!!! ΤΩΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ...!!

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ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ"

ΠΑΙΖΕΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΡΚΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΣΤΩΝ... ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΑΚΕΡ... 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ...

ΕΔΩ Η ΧΑΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://gym-skiath.mag.sch.gr

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