ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟ ΡΕ...!!! ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:50 π.μ. - 0 Comments
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΡΕΡ ΚΟΡΟΪΔΟ; ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ; ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΙΣ; ΓΙΑ ΤΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ... ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ...
ΠΕΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΕΙΣΜΠΟΥΚ Ο ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ...
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